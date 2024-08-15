Сайт Динамо атакован после победы над Рейнджерсом в Лиге чемпионов

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Сайт киевского "Динамо" 15 августа сначала работал с перебоями и сейчас вообще не работает. Произошла проблема с ресурсом после победы зад шотландским "Рейнджерсом" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

В "Динамо" сообщили, что сайт сейчас атакуют.

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Атака на "Динамо"

По информации прессслужбы "Динамо", клубный сайт подвергается массовой DDoS атаке. В этой связи ресурс не будет работать некоторое время.

В клубе называют атаку агрессивной и заказной.

"Атака осуществляется с пиковой частотой 164 миллиона запросов в секунду.

Наши специалисты работают над решением этой проблемы, но это займет некоторое время. Спасибо нашим фанатам за понимание", — говорится в сообщении клуба.

В "Динамо" на время, пока сайт не будет работать, попросили узнавать всю информацию в социальных сетях.

Отметим, что после победы над "Рейнджерс" "Динамо" сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Зальцбурга".

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