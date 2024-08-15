Сайт Динамо атаковано після перемоги над Рейнджерс у Лізі чемпіонів

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Сайт київського "Динамо" 15 серпня спершу працював з перебоями і наразі взагалі не працює. Сталася проблема з ресурсом після перемоги зад шотландським "Рейнджерс" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

В "Динамо" повідомили, що сайт наразі атаковано.

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Атака на "Динамо"

За інформацією пресслужби "Динамо", клубний сайт зазнає масової DDoS атаки. У зв’язку з цим ресурс не працюватиме деякий час.

В клубі називають атаку агресивною та замовною.

"Атака здійснюється з піковою частотою 164 мільйона запитів у секунду.

Наші спеціалісти працюють над розв'язання цієї проблеми, але це займе певний час. Дякуємо нашим фанатам за розуміння", — йдеться в повідомленні клубу.

В "Динамо" на час, поки сайт не працюватиме, попросили дізнаватися всю інформацію в соціальних мережах.

Зазначимо, що після перемоги над "Рейнджерс" "Динамо" зіграє в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Зальцбургу".

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