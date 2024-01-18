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В гонку за Судаковым вступил гранд из Англии

18 января 2024 08:15
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Агабекян Карен
редактор
В гонку за Судаковым вступил гранд из Англии
Футболист "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Если в начале зимнего трансферного окна вокруг украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова в основном циркулировали слухи об интересе итальянских клубов, то после экватора начали говорить об претендентах из Англии. Для "горняков" эта ситуация выгодна, поскольку в АПЛ команды могут платить в два-три раза больше чем в Серии А.

Если верить журналисту Экрему Конуру, то 21-летний украинец стал целью топового клуба из АПЛ.

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По информации журналиста, к итальянским "Ювентусу" и "Наполи" в погоню за Судаковым вступил лондонский "Арсенал", где играет партнер Георгия по сборной Украины Александр Зинченко.

О других деталях, кроме интереса, не сообщается.

Отметим, что в центре поля "Арсенала" очень большая конкуренция. Поэтому, в случае такого перехода Георгию придется долго ждать свой шанс. В возникшей ситуации варианты из Италии выглядят для игрока лучше.

Судаков в текущем сезоне сыграл за "Шахтер" 18 матчей, в которых забил три мяча и совершил один ассист.

Напомним, Мудрик уйдет с "Челси" вслед за Почеттино.

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров.

Миколенко перейдет в другой клуб АПЛ из-за проблем "Эвертона".

"Манчестер Сити" могут лишить очков или дисквалифицировать — в чем причина.

"Барселона" уволит Хави — известно, кто возглавит каталонцев.

футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Арсенал
Георгий Судаков

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