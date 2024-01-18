У гонку за Судаковим вступив гранд із Англії

Футболіст "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Якщо на початку зимового трансферного вікна навколо українського півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова здебільшого циркулювали чутки про інтерес італійських клубів, то після екватора почали говорити про претендентів із Англії. Для "гірників" ця ситуація вигідна, оскільки в АПЛ команди можуть платити вдвічі-втричі більше ніж у Серії А.

Якщо вірити журналісту Екрему Конуру, то 21-річний українець став метою топового клубу з АПЛ.

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За інформацією журналіста, до італійських "Ювентусу" та "Наполі" в гонитву за Судаковим вступив лондонський "Арсенал", де грає партнер Георгія по збірній України Олександр Зінченко.

Про інші деталі, окрім інтересу, не повідомляється.

Зазначимо, що у центрі поля "Арсеналу" дуже велика конкуренція. Тому у разі такого переходу Георгію доведеться довго чекати на свій шанс. У ситуації, що виникла, варіанти з Італії виглядають для гравця краще.

Судаков у поточному сезоні зіграв за "Шахтар" 18 матчів, у яких забив три м'ячі та здійснив один асист.

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