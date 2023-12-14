В Манчестер Юнайтед хотят видеть провалившегося в Челси тренера

Грэм Поттер в "Челси". Фото: Steven Paston/PA

В "Манчестер Юнайтед" вскоре могут объявить об отставке нидерландского специалиста Эрика Тен Хага. Ему уже нашли замену.

В приоритете у руководства "МЮ" бывший главный тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер, сообщает talkSPORT.

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По информации источников, в случае увольнения Тен Хага Поттера готовы утвердить главным тренером.

Кандидатура Поттера нравится совладельцу клуба Джиму Рэтклиффу, который в ближайшее время купит миноритарный пакет акций "МЮ".

Отметим, что у Поттера был хороший период работы в "Брайтоне", но в лондонской "Челси" все пошло не по плану. Грэм провалил работу в клубе и был уволен, а вместо него назначили Фрэнка Лэмпарда.

Отступные Поттеру после увольнения из "Челси" составили 13 млн фунтов. Получив деньги, он не спешит искать новую работу и отказывал командам из Лиги-1 и одной из сборных.

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