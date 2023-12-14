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У Манчестер Юнайтед хочуть бачити тренера, який провалився в Челсі

14 грудня 2023 15:40
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Агабекян Карен
редактор
У Манчестер Юнайтед хочуть бачити тренера, який провалився в Челсі
Грем Поттер у "Челсі". Фото: Steven Paston/PA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У "Манчестер Юнайтед" невдовзі можуть оголосити про відставку нідерландського фахівця Еріка Тен Хага. Йому вже знайшли заміну.

У пріоритеті у керівництва "МЮ" колишній головний тренер "Брайтона" та "Челсі" Грем Поттер, повідомляє talkSPORT.

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Ерік Тен Хаг. Фото: REUTERS/Carl Recine

"Манчестер Юнайтед" шукає нового тренера

За інформацією джерел, у разі звільнення Тен Хага Поттера готові затвердити головним тренером.

Кандидатура Поттера подобається співвласнику клубу Джиму Реткліффу, який найближчим часом придбає міноритарний пакет акцій "МЮ".

Зазначимо, що Поттер мав хороший період роботи в "Брайтоні", але в лондонському "Челсі" все пішло не за планом. Грем провалив роботу в клубі і був звільнений, а замість нього призначили Френка Лемпарда.

Відступні Поттеру після звільнення з "Челсі" становили 13 млн фунтів. Отримавши гроші, він не поспішає шукати нову роботу та відмовляв командам із Ліги-1 та одній зі збірних.

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