Тола установил олимпийский рекорд в марафона, Кипчоге завершил карьеру

Тамират Тола финиширует на марафонской дистанции. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Еще один олимпийский рекорд установлен на Играх в Париже. Его автором на марафонской дистанции стал Тамират Тола из Эфиопии.

Титулованный легкоатлет Элиуд Кипчоге сошел с дистанции незадолго до финиша, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Тамират Тола принес Эфиопии первую олимпийскую медаль за последние 24 года. Чемпион мира 2022 года победил на марафонской дистанции в Париже. На то, чтобы преодолеть 42 км, новому золотому медалисту понадобилось 2 часа 6 минут и 26 секунд. Таким образом 32-летний спортсмен установил новый олимпийский рекорд.

Олимпиада-2024.

Марафон, 42 км 195 м. Мужчины.

Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26 Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47 Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00.

Элиуд Кипчоге (слева) завершил карьеру. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Красивое завершение карьеры

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро и Токио Элиуд Кипчоге из Кении сошел с дистанции на 35 километре. Незадолго до этого 39-летний спортсмен понял, что не сможет защитить титул.

Еще до старта марафонской дистанции Кипчоге заявил, что завершит карьеру после Игр в Париже. Кениец решил красиво уйти из спорта. Легкоатлет, который свою первую медаль завоевал еще в Афинах-2004 в беге на 5000 метров, остановился, сфотографировался с болельщиками и отдал им свои кроссовки.

Напомним, Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения.

Зинченко выбрал новый клуб — где будет играть украинец.

Капитан сборной Украины по гимнастике прокомментировала третье место на Олимпиаде в Париже.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.

Олимпийский чемпион Новиков объяснил, почему не захотел выступать за сборную Украины.

Первый в истории Филиппин золотой медалист получил неожиданные подарки на родине.