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У марафоні встановлено новий олімпійський рекорд, але фаворит не зміг фінішувати

10 серпня 2024 14:45
Валерій Ковалевич - Редактор
Тола встановив олімпійський рекорд у марафоні, Кіпчоге завершив кар'єру
Тамірат Тола фінішує на марафонській дистанції. Фото: Reuters/Isabel Infantes
Валерій Ковалевич - Редактор

Ще один олімпійський рекорд встановлений на Іграх у Парижі. Його автором на марафонській дистанції став Тамірат Тола з Ефіопії.

Титулований легкоатлет Еліуд Кіпчоге зійшов із дистанції незадовго до фінішу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Тамірат Тола приніс Ефіопії першу олімпійську медаль за останні 24 роки. Чемпіон світу 2022 року переміг на марафонській дистанції у Парижі. На те, щоб подолати 42 км, новому золотому медалісту знадобилося 2 години 6 хвилин та 26 секунд. У такий спосіб 32-річний спортсмен встановив новий олімпійський рекорд.

Олімпіада-2024.

Марафон, 42 км 195 м. Чоловіки.

  1. Тамірат Тола (Ефіопія) — 2:06.26
  2. Башир Абді (Бельгія) — 2:06.47
  3. Бенсон Кіпруто (Кенія) — 2:07.00.
Еліуд Кіпчоге
Еліуд Кіпчоге (ліворуч) завершив кар'єру. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Чудове завершення кар'єри

Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро та Токіо Еліуд Кіпчоге з Кенії зійшов з дистанції на 35 кілометрі. Незадовго до того 39-річний спортсмен зрозумів, що не зможе захистити титул.

Ще до старту марафонської дистанції Кіпчоге заявив, що завершить кар'єру після Ігор у Парижі. Кенієць вирішив гарно піти зі спорту. Легкоатлет, який свою першу медаль завоював ще в Афінах-2004 у бігу на 5000 метрів, зупинився, сфотографувався з вболівальниками та віддав їм свої кросівки.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 біг марафон

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