Тола встановив олімпійський рекорд у марафоні, Кіпчоге завершив кар'єру

У марафоні встановлено новий олімпійський рекорд, але фаворит не зміг фінішувати
Ще один олімпійський рекорд встановлений на Іграх у Парижі. Його автором на марафонській дистанції став Тамірат Тола з Ефіопії.
Титулований легкоатлет Еліуд Кіпчоге зійшов із дистанції незадовго до фінішу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Тамірат Тола приніс Ефіопії першу олімпійську медаль за останні 24 роки. Чемпіон світу 2022 року переміг на марафонській дистанції у Парижі. На те, щоб подолати 42 км, новому золотому медалісту знадобилося 2 години 6 хвилин та 26 секунд. У такий спосіб 32-річний спортсмен встановив новий олімпійський рекорд.
Олімпіада-2024.
Марафон, 42 км 195 м. Чоловіки.
- Тамірат Тола (Ефіопія) — 2:06.26
- Башир Абді (Бельгія) — 2:06.47
- Бенсон Кіпруто (Кенія) — 2:07.00.
Чудове завершення кар'єри
Олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро та Токіо Еліуд Кіпчоге з Кенії зійшов з дистанції на 35 кілометрі. Незадовго до того 39-річний спортсмен зрозумів, що не зможе захистити титул.
Ще до старту марафонської дистанції Кіпчоге заявив, що завершить кар'єру після Ігор у Парижі. Кенієць вирішив гарно піти зі спорту. Легкоатлет, який свою першу медаль завоював ще в Афінах-2004 у бігу на 5000 метрів, зупинився, сфотографувався з вболівальниками та віддав їм свої кросівки.
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