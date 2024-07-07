Матвей Бидный поздравил Ярославу Магучих с новым мировым рекордом

В Министерстве молодежи и спорта отреагировали на историческое достижение Магучих
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на этапе бриллиантовой лиги в Париже установила новый мировой рекорд. Украинка побила достижение 1987 года.
На рекорд Магучих отреагировал временный исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный.
Историческое достижение Украины
Бидный заявил, что Магучих только подтвердила утверждение, что для украинцев нет ничего невозможного.
Также Бидный поздравил Ярославу с событием, которое в мире ждали 37 лет. Его не смогла достичь даже одна из лучших в истории прыгуний в высоту Бланка Влашич.
"Мировой рекорд, державшийся с 1987 года, сегодня превзошла украинка!!!!
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2.10 м!
Ярослава, ты настоящий образец воли к победе! Ты показала всему миру, что для украинцев невозможного не существует!
Поздравляю тебя и всю твою команду!
Предыдущий мировой рекорд в 2.09 м держался дольше всего в истории соревнований", — написал Бидный.
Предыдущий рекорд принадлежал Стефке Костадиновой из Болгарии — 2,09 м. Он был установлен в 1987 году и считался самым длинным рекордом в легкой атлетике.
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