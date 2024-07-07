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В Министерстве молодежи и спорта отреагировали на историческое достижение Магучих

7 июля 2024 20:33
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Агабекян Карен
редактор
Матвей Бидный поздравил Ярославу Магучих с новым мировым рекордом
Ярослава Магучих после прыжка на 2,10 м. Фото: Reuters/Manon Cruz
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на этапе бриллиантовой лиги в Париже установила новый мировой рекорд. Украинка побила достижение 1987 года.

На рекорд Магучих отреагировал временный исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный.

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Бидный заявил, что Магучих только подтвердила утверждение, что для украинцев нет ничего невозможного.

Ярослава Магучих установила мировой рекорд
Ярослава Магучих. Фото: Reuters/Manon Cruz

Также Бидный поздравил Ярославу с событием, которое в мире ждали 37 лет. Его не смогла достичь даже одна из лучших в истории прыгуний в высоту Бланка Влашич.

"Мировой рекорд, державшийся с 1987 года, сегодня превзошла украинка!!!!

Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2.10 м!

Ярослава, ты настоящий образец воли к победе! Ты показала всему миру, что для украинцев невозможного не существует!

Поздравляю тебя и всю твою команду!

Предыдущий мировой рекорд в 2.09 м держался дольше всего в истории соревнований", — написал Бидный.

Предыдущий рекорд принадлежал Стефке Костадиновой из Болгарии — 2,09 м. Он был установлен в 1987 году и считался самым длинным рекордом в легкой атлетике.

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рекорд Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Матвей Бидный

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