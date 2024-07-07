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У Міністерстві молоді та спорту відреагували на історичне досягнення Магучіх

7 липня 2024 20:33
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Агабекян Карен
редактор
Матвій Бідний привітав Ярославу Магучіх з новим світовим рекордом
Ярослава Магучих после прыжка на 2,10 м. Фото: Reuters/Manon Cruz
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Агабекян Карен
редактор

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх під час етапу діамантової ліги в Парижі встановила новий світовий рекорд. Українка побила досягнення 1987 року.

На досягнення Магучіх відреагував тимчасовий виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

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Бідний заявив, що Магучіх лише підтвердила твердження, що для українців немає нічого неможливого.

Ярослава Магучих установила мировой рекорд
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters/Manon Cruz

Також Бідний привітав Ярославу з подією, на яку світ чекав 37 років. Її не змогла досягти навіть одна з найкращих у історії стрибунок у висоту Бланка Влашіч.

"Світовий рекорд, який тримався з 1987 року, сьогодні перевершила українка!!!!

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту — 2.10 м!

Ярославо, ти справжній взірець волі до перемоги! Ти показала усьому світу, що для українців неможливого не існує!

Вітаю тебе і всю твою команду!!!

Попередній світовий рекорд у 2.09 м тримався найдовше в історії змагань", — написав Бідний.

Попередній рекорд належав Стефці Костадіновій з Болгарії — 2,09 м. Його встановили у 1987 році та вважали найдовшим рекордом у легкій атлетиці.

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рекорд Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Матвій Бідний

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