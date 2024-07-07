Матвій Бідний привітав Ярославу Магучіх з новим світовим рекордом

Ярослава Магучих после прыжка на 2,10 м. Фото: Reuters/Manon Cruz

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх під час етапу діамантової ліги в Парижі встановила новий світовий рекорд. Українка побила досягнення 1987 року.

На досягнення Магучіх відреагував тимчасовий виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

Читайте також:

Історичне досягнення України

Бідний заявив, що Магучіх лише підтвердила твердження, що для українців немає нічого неможливого.

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters/Manon Cruz

Також Бідний привітав Ярославу з подією, на яку світ чекав 37 років. Її не змогла досягти навіть одна з найкращих у історії стрибунок у висоту Бланка Влашіч.

"Світовий рекорд, який тримався з 1987 року, сьогодні перевершила українка!!!!

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту — 2.10 м!

Ярославо, ти справжній взірець волі до перемоги! Ти показала усьому світу, що для українців неможливого не існує!

Вітаю тебе і всю твою команду!!!

Попередній світовий рекорд у 2.09 м тримався найдовше в історії змагань", — написав Бідний.

Попередній рекорд належав Стефці Костадіновій з Болгарії — 2,09 м. Його встановили у 1987 році та вважали найдовшим рекордом у легкій атлетиці.

Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу — деталі.

Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу.

Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи.

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

"Полісся" підпише відомого гравця "Динамо" — про кого йдеться.

"Манчестер Сіті" незабаром розпочне переговори щодо голкіпера збірної України.