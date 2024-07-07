Матвій Бідний привітав Ярославу Магучіх з новим світовим рекордом

У Міністерстві молоді та спорту відреагували на історичне досягнення Магучіх
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх під час етапу діамантової ліги в Парижі встановила новий світовий рекорд. Українка побила досягнення 1987 року.
На досягнення Магучіх відреагував тимчасовий виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний.
Історичне досягнення України
Бідний заявив, що Магучіх лише підтвердила твердження, що для українців немає нічого неможливого.
Також Бідний привітав Ярославу з подією, на яку світ чекав 37 років. Її не змогла досягти навіть одна з найкращих у історії стрибунок у висоту Бланка Влашіч.
"Світовий рекорд, який тримався з 1987 року, сьогодні перевершила українка!!!!
Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту — 2.10 м!
Ярославо, ти справжній взірець волі до перемоги! Ти показала усьому світу, що для українців неможливого не існує!
Вітаю тебе і всю твою команду!!!
Попередній світовий рекорд у 2.09 м тримався найдовше в історії змагань", — написав Бідний.
Попередній рекорд належав Стефці Костадіновій з Болгарії — 2,09 м. Його встановили у 1987 році та вважали найдовшим рекордом у легкій атлетиці.
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