В НОК Украины рассказали, смогут ли забронировать всех спортсменов от мобилизации

Экс-министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/vgytzait

Спортсмены, выступающие на международных соревнованиях, имеют бронирование от мобилизации. Однако, как оказалось, не у всех атлетов есть такое право.

Об этом сообщил глава Национального Олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, слова которого приводит "Цензор.НЕТ".

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Всех ли спортсменов можно забронировать

По словам Гутцайта, ранее работавшего министром молодежи и спорта, над вопросом бронирования спортсменов и тренеров они постоянно работают.

Глава НОК рассказал, что спортсмены и тренеры частично забронированы, но в НОК и Минспорта нет возможности предоставить всем им эту преференцию.

"Мы работали и работаем с этим вопросом. Когда я работал в министерстве, мы также работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично есть наши забронированные тренеры. К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать всех", — сказал Гутцайт.

Также глава НОК отметил, что многие атлеты защищают страну с первых дней полномасштабной войны.

Отметим, что более 400 представителей спорта погибло на войне. Поэтому в Украине был создан портал "Ангелы спорта", где есть реестр всех погибших атлетов.

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