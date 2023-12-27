В НОК Украины рассказали, смогут ли забронировать всех спортсменов от мобилизации
Спортсмены, выступающие на международных соревнованиях, имеют бронирование от мобилизации. Однако, как оказалось, не у всех атлетов есть такое право.
Об этом сообщил глава Национального Олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, слова которого приводит "Цензор.НЕТ".
Всех ли спортсменов можно забронировать
По словам Гутцайта, ранее работавшего министром молодежи и спорта, над вопросом бронирования спортсменов и тренеров они постоянно работают.
Глава НОК рассказал, что спортсмены и тренеры частично забронированы, но в НОК и Минспорта нет возможности предоставить всем им эту преференцию.
"Мы работали и работаем с этим вопросом. Когда я работал в министерстве, мы также работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично есть наши забронированные тренеры. К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать всех", — сказал Гутцайт.
Также глава НОК отметил, что многие атлеты защищают страну с первых дней полномасштабной войны.
Отметим, что более 400 представителей спорта погибло на войне. Поэтому в Украине был создан портал "Ангелы спорта", где есть реестр всех погибших атлетов.
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