У НОК України розповіли, чи зможуть забронювати всіх спортсменів від мобілізації

Ексміністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Фото: Facebook/vgytzait

Спортсмени які виступають на міжнародних змаганнях мають бронювання від мобілізації. Як виявляється, не в усіх атлетів є таке право.

Про це повідомив голова Національного Олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт, слова якого наводить "Цензор.НЕТ".

Читайте також:

Футболісти "Оболоні", де раніше повідомили, що у їх гравців є бронювання. Фото: ФК "Оболонь"

Чи всіх спортсменів можна забронювати

За словами Гутцайта, який раніше працював міністром молоді та спорту, над питанням бронювання спортсменів та тренерів вони постійно працюють.

Глава НОК розповів, що спортсмени та тренери лише частково заброньовані, оскільки у НОК та Мінспорту немає можливості надати всім їм цю преференцію.

"Ми працювали та працюємо з цим питанням. Коли я працював у міністерстві, ми також працювали над тим, щоб забронювати наших спортсменів. Частково є наші заброньовані спортсмени, частково є наші заброньовані тренери. На жаль, не всіх ми бронюємо, не маємо можливості забронювати", — сказав Гутцайт.

Також глава НОК відзначив, що багато атлетів захищають країну з перших днів повномасштабної війни.

Зазначимо, що понад 400 представників спорту загинули на війні. Тому в Україні було створено портал "Янголи спорту", де є реєстр всіх загиблих атлетів.

Нагадаємо, "Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

"Арсенал" готовий до трансферу Довбика.

"Манчестер Сіті" заплатить за гравця "Жирони" 30 млн євро.

Шанс для Мудрика — у наступному матчі в "Челсі" не зіграють 12 футболістів.

Георгій Судаков став на меті двох легендарних англійських грандів.

"Жирона" підняла цінник на Циганкова — більше платили лише за Мудрика.