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В Саудовской Аравии назвали причину отказа от проведения ЧМ-2030

23 июня 2023 10:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Саудовской Аравии назвали причину отказа от проведения ЧМ-2030
Карим Бензема переехал в Саудовскую Аравию. Фото: REUTERS/Stringer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпионат мира ФИФА по футболу может пройти в Испании, Португалии и Марокко. Саудовская Аравия отказалась от борьбы за проведение Мундиаля. 

В этой стране решили, что заявка конкурентов слишком хороша, сообщает Marca

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Осталось всего две заявки на проведение Кубка Мира-2030. В Саудовской Аравии решили отказаться от идеи организовать на своей территории футбольный турнир. В этой стране решили, что у них нет шансов в борьбе с конкурентами. 

Где может пройти ЧМ-2030? 

Саудовская Аравии подавала заявку в ФИФА на проведение чемпионата мира-2030 совместно с Египтом и Грецией. В последние годы футбол на Ближнем Востоке стремительно развивается. Клубы из Саудовской Аравии приглашают мировых звезд, и некоторые из них становятся спортивными амбассадорами страны. Так было и в случае с Криштиану Роналду. 

Криштиану Роналду
Роналду в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Однако в Саудовской Аравии решили, что страна пока не готова принять Кубок Мира. Она подаст заявку на проведение следующего Мундиаля. Осталось всего две заявки на проведение ЧМ-2030. Фаворитом является предложение Испании, Португалии и Марокко. С ними конкурирует заявка Аргентины, Уругвая, Парагвая и Чили. ФИФА выберет место проведения Кубка Мира-2030 в следующем году. 

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