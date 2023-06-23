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У Саудівській Аравії назвали причину відмови від проведення ЧС-2030

23 червня 2023 10:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Саудівській Аравії назвали причину відмови від проведення ЧС-2030
Карім Бензема переїхав до Саудівської Аравії. Фото: REUTERS/Stringer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіонат світу ФІФА з футболу може пройти в Іспанії, Португалії та Марокко. Саудівська Аравія відмовилася від боротьби за проведення Мундіалю.

У цій країні вирішили, що заявка конкурентів надто потужна, повідомляє Marca.

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Залишилося лише дві заявки на проведення Кубка Світу-2030. У Саудівській Аравії вирішили відмовитись від ідеї організувати на своїй території футбольний турнір. У цій країні вирішили, що вони не мають шансів у боротьбі з конкурентами.

Де може пройти ЧС-2030?

Саудівська Аравія подавала заявку у ФІФА на проведення чемпіонату світу-2030 спільно з Єгиптом та Грецією. Останніми роками футбол на Близькому Сході швидко розвивається. Клуби із Саудівської Аравії запрошують світових зірок, і деякі з них стають спортивними амбасадорами країни. Так було й у випадку з Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду
Роналду у Саудівській Аравії. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Однак у Саудівській Аравії вирішили, що країна поки що не готова прийняти Кубок Світу. Вона подасть заявку на проведення наступного Мундіалю. Залишилося лише дві заявки на проведення ЧС-2030. Фаворитом є пропозиція Іспанії, Португалії та Марокко. З ними конкурує заявка Аргентини, Уругваю, Парагваю та Чилі. ФІФА обере місце проведення Кубка Світу-2030 наступного року.

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