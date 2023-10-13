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В США намерены арестовать экс-игрока сборной Англии по футболу

13 октября 2023 15:15
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Агабекян Карен
редактор
В США намерены арестовать экс-игрока сборной Англии по футболу
Даниэль Старридж. Фото: sportslens.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В США полиция начала разыскивать бывшего футболиста сборной Англии и ряда топовых клубов Дениэля Старриджа. Экс-игрока намерены арестовать.

Об этом сообщил портал Daily Mirror.

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34-летний футболист в последний раз выступал на профессиональном уровне в 2022-м году в Австралии за "Перт Глорі".

Старридж проявил неуважение к суду

На текущий момент известно, что полиции выдан ордер на арешт Старриджа.

Причиной для ареста стала неявка Старриджа в суд Лос-Анджелеса, где он был ответчиком в деле о невыплате обещанного вознаграждения.

В 2019 году Старридж стал жертвой ограбления — у него похитили собаку. Поэтому за помощь в поиске животного футболист пообещал вознаграждение.

Собаку нашел рэпер Фостер Вашингтон, которому Старридж до сих пор не заплатил вознаграждение. Именно по этой причине рэпер подал гражданский иск в суд.

В декабре суд первой инстанции обязал Старриджа выплатить рэперу 30 тысяч долларов.

Отметим, что Старридж за свою карьеру играл за "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль" и сборную Англии.

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