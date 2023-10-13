У США мають намір заарештувати ексгравця збірної Англії з футболу

Даніель Старрідж. Фото: sportslens.com

У США поліція почала розшукувати колишнього футболіста збірної Англії та низки топових клубів Деніеля Старріджа. Ексгравця мають намір заарештувати.

Про це повідомив портал Daily Mirror.

Читайте також:

34-річний футболіст востаннє виступав на професійному рівні 2022-го року в Австралії за "Перт Глорі".

Старрідж проявив неповагу до суду

На цю мить відомо, що поліції видано ордер на арешт Старріджа.

Причиною для арешту стала неявка Старріджа до Лос-Анджелеського суду, де він був відповідачем у справі про невиплату обіцяної винагороди.

У 2019 році Старрідж став жертвою пограбування — у нього викрали собаку. Тож за допомогу у пошуку тварини футболіст пообіцяв винагороду.

Собаку знайшов репер Фостер Вашингтон, якому Старрідж досі не заплатив винагороду. Саме з цієї причини репер подав цивільний позов до суду.

У грудні суд першої інстанції зобов'язав Старріджа виплатити реперу 30 тисяч доларів.

Зазначимо, що Старрідж за свою кар'єру грав за "Манчестер Сіті", "Челсі", "Ліверпуль" та збірну Англії.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" ухвалив рішення.

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди.

Зідан визначився з новим клубом: француз повернеться до тренерської діяльності.

Україна — Північна Македонія: де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024.

Україна — Північна Македонія: анонс матчу та прогнози букмекерів.

Василь Ломаченко має намір завершити кар'єру.