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У США мають намір заарештувати ексгравця збірної Англії з футболу

13 жовтня 2023 15:15
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Агабекян Карен
редактор
У США мають намір заарештувати ексгравця збірної Англії з футболу
Даніель Старрідж. Фото: sportslens.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У США поліція почала розшукувати колишнього футболіста збірної Англії та низки топових клубів Деніеля Старріджа. Ексгравця мають намір заарештувати.

Про це повідомив портал Daily Mirror.

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Старрідж проявив неповагу до суду

На цю мить відомо, що поліції видано ордер на арешт Старріджа.

Причиною для арешту стала неявка Старріджа до Лос-Анджелеського суду, де він був відповідачем у справі про невиплату обіцяної винагороди.

У 2019 році Старрідж став жертвою пограбування — у нього викрали собаку. Тож за допомогу у пошуку тварини футболіст пообіцяв винагороду.

Собаку знайшов репер Фостер Вашингтон, якому Старрідж досі не заплатив винагороду. Саме з цієї причини репер подав цивільний позов до суду.

У грудні суд першої інстанції зобов'язав Старріджа виплатити реперу 30 тисяч доларів.

Зазначимо, що Старрідж за свою кар'єру грав за "Манчестер Сіті", "Челсі", "Ліверпуль" та збірну Англії.

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