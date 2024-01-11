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В тхэквондо допустили россиян к международным турнирам

11 января 2024 13:47
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Агабекян Карен
редактор
В тхэквондо допустили россиян к международным турнирам
Россиян и белорусов вернут в нейтральном статусе. Фото: World Taekwondo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Российские и белорусские тхэквондисты смогут выступать в международных турнирах. Ранее их отстраняли из-за развязанной Кремлем войны в Украине.

Решение о допуске россиян и белорусов приняла Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo).

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Всемирный совет World Taekwondo. Фото: World Taekwondo

Как допущены россияне

10 января в Сеуле (Южная Корея) собрался Всемирный совет World Taekwondo, где были приняты ряд важных решений.

По информации World Taekwondo, россиян и белорусов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе и при условии, что спортсмен прошел фильтрационные меры МОК, отсеивающие приверженцев вторжения в Украину.

Также в World Taekwondo отметили, что ранее не позволяли нейтральным спортсменам участвовать в международных соревнованиях из-за сложности процесса проверки соответствия, который требует очень строгого изучения и финансирования.

При этом Всемирный совет согласился с тем, что нейтральные спортсмены, которые уже выполнили критерии отбора для участия в турнирах, должны иметь право участвовать и в международных соревнованиях.

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

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россияне
World Taekwondo
российские спортсмены
тхэквондо

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