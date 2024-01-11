В тхэквондо допустили россиян к международным турнирам

Россиян и белорусов вернут в нейтральном статусе. Фото: World Taekwondo

Российские и белорусские тхэквондисты смогут выступать в международных турнирах. Ранее их отстраняли из-за развязанной Кремлем войны в Украине.

Решение о допуске россиян и белорусов приняла Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo).

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10 января в Сеуле (Южная Корея) собрался Всемирный совет World Taekwondo, где были приняты ряд важных решений.

По информации World Taekwondo, россиян и белорусов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе и при условии, что спортсмен прошел фильтрационные меры МОК, отсеивающие приверженцев вторжения в Украину.

Также в World Taekwondo отметили, что ранее не позволяли нейтральным спортсменам участвовать в международных соревнованиях из-за сложности процесса проверки соответствия, который требует очень строгого изучения и финансирования.

При этом Всемирный совет согласился с тем, что нейтральные спортсмены, которые уже выполнили критерии отбора для участия в турнирах, должны иметь право участвовать и в международных соревнованиях.

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