У тхеквондо допустили росіян до міжнародних турнірів

Росіян та білорусів повернуть у нейтральному статусі. Фото: World Taekwondo

Російські та білоруські тхеквондисти зможуть виступати у міжнародних турнірах. Раніше їх усунули через розв'язану Кремлем війну в Україні.

Рішення про допуск росіян та білорусів ухвалила Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo).

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Всесвітня рада World Taekwondo. Фото: World Taekwondo

Як допущені росіяни

10 січня в Сеулі (Південна Корея) зібралася Всесвітня рада World Taekwondo, на якій було ухвалено низку важливих рішень.

За інформацією World Taekwondo, росіян та білорусів допустили до міжнародних турнірів у нейтральному статусі та за умови, що спортсмен пройшов фільтраційні заходи МОК, які відсівають прихильників вторгнення в Україну.

Також у World Taekwondo зазначили, що раніше не дозволяли нейтральним спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях через складність процесу перевірки відповідності, який потребує дуже суворого вивчення та фінансування.

При цьому Всесвітня рада погодилася з тим, що нейтральні спортсмени, які вже виконали критерії відбору для участі у турнірах, мають право брати участь і в міжнародних змаганнях.

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