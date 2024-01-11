Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У тхеквондо допустили росіян до міжнародних турнірів arrow

У тхеквондо допустили росіян до міжнародних турнірів

11 січня 2024 13:47
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У тхеквондо допустили росіян до міжнародних турнірів
Росіян та білорусів повернуть у нейтральному статусі. Фото: World Taekwondo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Російські та білоруські тхеквондисти зможуть виступати у міжнародних турнірах. Раніше їх усунули через розв'язану Кремлем війну в Україні.

Рішення про допуск росіян та білорусів ухвалила Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo).

Читайте також:
World Taekwondo
Всесвітня рада World Taekwondo. Фото: World Taekwondo

Як допущені росіяни

10 січня в Сеулі (Південна Корея) зібралася Всесвітня рада World Taekwondo, на якій було ухвалено низку важливих рішень.

За інформацією World Taekwondo, росіян та білорусів допустили до міжнародних турнірів у нейтральному статусі та за умови, що спортсмен пройшов фільтраційні заходи МОК, які відсівають прихильників вторгнення в Україну.

Також у World Taekwondo зазначили, що раніше не дозволяли нейтральним спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях через складність процесу перевірки відповідності, який потребує дуже суворого вивчення та фінансування.

При цьому Всесвітня рада погодилася з тим, що нейтральні спортсмени, які вже виконали критерії відбору для участі у турнірах, мають право брати участь і в міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

"Динамо" може безплатно підписати іноземного захисника.

росіяни
World Taekwondo
російські спортсмени
тхеквондо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі