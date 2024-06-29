Языковой скандал: российский тренер Черчесов в Казахстане поссорился со СМИ

В сборной Казахстана вспыхнул языковой скандал из-за российского тренера Черчесова
В Казахстане произошла перепалка между главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым и журналистом. Причиной перепалки стал языковой вопрос.
Тренера разозлило, что журналист задавал ему вопрос на казахском языке, сообщил портал Tengri Sport.
Черчесову придется учить казахский
По информации источника, Черчесова спросили на казахском языке и он для ответа попросил президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова перевести сказанное. Когда же тренеру и второй вопрос задали на казахском, то он не сдержался.
Черчесов: "Я извиняюсь, а вы откуда?"
Журналист: "Я из Казахстана".
Черчесов: "Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?"
Журналист: "Давайте, отвечайте".
Черчесов: "Но ведь никто не поймет".
Интересно, что Черчесов после подписания контракта с Казахстаном уверял, что хорошо понимает казахский язык и может обойтись без переводчика.
После скандала в Федерации футбола заявили, что Черчесов посетил первый урок по изучению казахского языка.
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