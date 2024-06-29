Языковой скандал: российский тренер Черчесов в Казахстане поссорился со СМИ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Фото: Федарация футбола Казахстана

В Казахстане произошла перепалка между главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым и журналистом. Причиной перепалки стал языковой вопрос.

Тренера разозлило, что журналист задавал ему вопрос на казахском языке, сообщил портал Tengri Sport.

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Фото: Федарация футбола Казахстана

Черчесову придется учить казахский

По информации источника, Черчесова спросили на казахском языке и он для ответа попросил президента Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова перевести сказанное. Когда же тренеру и второй вопрос задали на казахском, то он не сдержался.

Черчесов: "Я извиняюсь, а вы откуда?"

Журналист: "Я из Казахстана".

Черчесов: "Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?"

Журналист: "Давайте, отвечайте".

Черчесов: "Но ведь никто не поймет".

Интересно, что Черчесов после подписания контракта с Казахстаном уверял, что хорошо понимает казахский язык и может обойтись без переводчика.

После скандала в Федерации футбола заявили, что Черчесов посетил первый урок по изучению казахского языка.

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