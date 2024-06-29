Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У збірній Казахстану спалахнув мовний скандал через російського тренера Черчесова arrow

У збірній Казахстану спалахнув мовний скандал через російського тренера Черчесова

29 червня 2024 12:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мовний скандал: російський тренер Черчесов у Казахстані посварився зі ЗМІ
Головний тренер збірної Казахстану Станіслав Черчесов. Фото: Федерація футболу Казахстану
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Казахстані сталася суперечка між головним тренером збірної з футболу Станіславом Черчесовим та журналістом. Причиною суперечки стало мовне питання.

Тренера розлютило, що журналіст ставив йому питання казахською мовою, повідомив портал Tengri Sport.

Читайте також:
Станіслав Черчесов
Головний тренер збірної Казахстану Станіслав Черчесов. Фото: Федерація футболу Казахстану

Черчесову доведеться вчити казахську

За інформацією джерела, Черчесова запитали казахською мовою і він для відповіді попросив президента Казахстанської федерації футболу Аділета Барменкулова перекласти сказане. Коли ж тренеру і друге запитання поставили казахською, то він не стримався.

Черчесов: "Я перепрошую, а ви звідки?"

Журналіст: "Я з Казахстану".

Черчесов: "Чому ти так до мене звертаєшся? По-осетинськи можна тобі відповідати?"

Журналіст: "Давайте, відповідайте".

Черчесов: "Але ж ніхто не зрозуміє".

Цікаво, що Черчесов після підписання контракту із Казахстаном запевняв, що добре розуміє казахську мову та може обійтися без перекладача.

Після скандалу у Федерації футболу заявили, що Черчесов відвідав перший урок з вивчення казахської мови.

Нагадаємо, за Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".

На Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".

Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.

Троє лідерів збірної України потрапили до десятки найгірших футболістів Євро-2024.

Син Олега Гусєва перейде з "Динамо" до іншого клубу УПЛ.

російська мова
футбол
мовний скандал
Казахстан

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони