Мовний скандал: російський тренер Черчесов у Казахстані посварився зі ЗМІ

У збірній Казахстану спалахнув мовний скандал через російського тренера Черчесова
У Казахстані сталася суперечка між головним тренером збірної з футболу Станіславом Черчесовим та журналістом. Причиною суперечки стало мовне питання.
Тренера розлютило, що журналіст ставив йому питання казахською мовою, повідомив портал Tengri Sport.
Черчесову доведеться вчити казахську
За інформацією джерела, Черчесова запитали казахською мовою і він для відповіді попросив президента Казахстанської федерації футболу Аділета Барменкулова перекласти сказане. Коли ж тренеру і друге запитання поставили казахською, то він не стримався.
Черчесов: "Я перепрошую, а ви звідки?"
Журналіст: "Я з Казахстану".
Черчесов: "Чому ти так до мене звертаєшся? По-осетинськи можна тобі відповідати?"
Журналіст: "Давайте, відповідайте".
Черчесов: "Але ж ніхто не зрозуміє".
Цікаво, що Черчесов після підписання контракту із Казахстаном запевняв, що добре розуміє казахську мову та може обійтися без перекладача.
Після скандалу у Федерації футболу заявили, що Черчесов відвідав перший урок з вивчення казахської мови.
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