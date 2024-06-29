Мовний скандал: російський тренер Черчесов у Казахстані посварився зі ЗМІ

Головний тренер збірної Казахстану Станіслав Черчесов. Фото: Федерація футболу Казахстану

У Казахстані сталася суперечка між головним тренером збірної з футболу Станіславом Черчесовим та журналістом. Причиною суперечки стало мовне питання.

Тренера розлютило, що журналіст ставив йому питання казахською мовою, повідомив портал Tengri Sport.

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Головний тренер збірної Казахстану Станіслав Черчесов. Фото: Федерація футболу Казахстану

Черчесову доведеться вчити казахську

За інформацією джерела, Черчесова запитали казахською мовою і він для відповіді попросив президента Казахстанської федерації футболу Аділета Барменкулова перекласти сказане. Коли ж тренеру і друге запитання поставили казахською, то він не стримався.

Черчесов: "Я перепрошую, а ви звідки?"

Журналіст: "Я з Казахстану".

Черчесов: "Чому ти так до мене звертаєшся? По-осетинськи можна тобі відповідати?"

Журналіст: "Давайте, відповідайте".

Черчесов: "Але ж ніхто не зрозуміє".

Цікаво, що Черчесов після підписання контракту із Казахстаном запевняв, що добре розуміє казахську мову та може обійтися без перекладача.

Після скандалу у Федерації футболу заявили, що Черчесов відвідав перший урок з вивчення казахської мови.

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