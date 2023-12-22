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У сборной Украины появился шанс сыграть с Аргентиной — что известно

22 декабря 2023 16:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У сборной Украины появился шанс сыграть с Аргентиной — что известно
Сборная Аргентины после победы на Копа Америка. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Действующие чемпионы мира по футболу стали партнерами компании, которая имеет прямое отношение к Украине. Месси, Мартинес, Фернандес и другие футболисты в перспективе могут организовать благотворительное мероприятие со сборной Украины

Партнерство с Аргентиной поможет популяризовать Украину за границей, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт VBET Ukraine. 

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Сборная Украины, которая недавно узнала, на каком стадионе сыграет свой первый официальный матч в 2024 году, в перспективе может получить в соперники национальную команду Аргентины. Болельщики заподозрили, что такая вероятность появилась после того, как Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подтвердила заключение соглашения с известной компанией. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед матчем. Фото Павла Кубанова (УАФ)

Сыграет ли Месси против "сине-желтых" 

На странице компании в социальной сети появилась фотография, на которой запечатлены Лионель Месси, Лаутаро Мартинес и Анхель Ди Мария. Подпись под снимком гласит, что они "гордятся быть частью футбольной семьи VBET". 

Сборная Аргентины
Месси с партнерами по национальной команде. Фото: instagram.com/vbetukraine/

"Это честь — стоять бок о бок с такими легендами как Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес и остальными игроками сборной Аргентины. Нам приятно осознавать, что Украина часть мирового футбола", — гласит сообщение компании. 

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