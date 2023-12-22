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У збірної України з'явився шанс зіграти з Аргентиною — що відомо

22 грудня 2023 16:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У збірної України з'явився шанс зіграти з Аргентиною — що відомо
Збірна Аргентини після перемоги на Копа Америка. Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чинні чемпіони світу з футболу стали партнерами компанії, яка має пряме відношення до України. Мессі, Мартінес, Фернандес та інші футболісти у перспективі можуть організувати благодійний захід зі збірною України.

Партнерство з Аргентиною допоможе популяризувати Україну за кордоном, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт VBET Ukraine.

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Збірна України, яка нещодавно дізналася, на якому стадіоні зіграє свій перший офіційний матч у 2024 році, у перспективі може здобути у суперники національну команду Аргентини. Вболівальники запідозрили, що така ймовірність з'явилася після того, як Асоціація футболу Аргентини (AFA) підтвердила укладання угоди із відомою компанією.

Збірна України
Збірна України перед матчем Фото Павла Кубанова (УАФ)

Чи зіграє Мессі проти "синьо-жовтих"

На сторінці компанії в соціальній мережі з'явилася фотографія, на якій зображені Ліонель Мессі, Лаутаро Мартінес та Анхель Ді Марія. Підпис під знімком свідчить, що вони "пишаються бути частиною футбольної родини VBET".

Збірна Аргентини
Мессі з партнерами з національної команди. Фото: instagram.com/vbetukraine/

"Це честь - стояти пліч-о-пліч з такими легендами як Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія, Лаутаро Мартінес та іншими гравцями збірної Аргентини. Нам приємно усвідомлювати, що Україна частина світового футболу", — говорить повідомлення компанії.

Нагадаємо, "Динамо" готується до продажу трьох лідерів наступного року. 

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