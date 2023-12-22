У збірної України з'явився шанс зіграти з Аргентиною — що відомо
Чинні чемпіони світу з футболу стали партнерами компанії, яка має пряме відношення до України. Мессі, Мартінес, Фернандес та інші футболісти у перспективі можуть організувати благодійний захід зі збірною України.
Партнерство з Аргентиною допоможе популяризувати Україну за кордоном, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт VBET Ukraine.
Збірна України, яка нещодавно дізналася, на якому стадіоні зіграє свій перший офіційний матч у 2024 році, у перспективі може здобути у суперники національну команду Аргентини. Вболівальники запідозрили, що така ймовірність з'явилася після того, як Асоціація футболу Аргентини (AFA) підтвердила укладання угоди із відомою компанією.
Чи зіграє Мессі проти "синьо-жовтих"
На сторінці компанії в соціальній мережі з'явилася фотографія, на якій зображені Ліонель Мессі, Лаутаро Мартінес та Анхель Ді Марія. Підпис під знімком свідчить, що вони "пишаються бути частиною футбольної родини VBET".
"Це честь - стояти пліч-о-пліч з такими легендами як Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія, Лаутаро Мартінес та іншими гравцями збірної Аргентини. Нам приємно усвідомлювати, що Україна частина світового футболу", — говорить повідомлення компанії.
Нагадаємо, "Динамо" готується до продажу трьох лідерів наступного року.
Циганков може замінити бразильську зірку у відомому клубі.
Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.
"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.
У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо.
"Жирона" готова продати свого лідера до мадридського "Реала".
Читайте Новини.LIVE!