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Болельщики "Малаги" сами нашли новичка для команды: курьезное видео

25 августа 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщики "Малаги" сами нашли новичка для команды: курьезное видео
Болельщики "Малаги" во время матча. Фото: instagram.com/malagacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство испанского футбольного клуба "Малага" довело собственных болельщиков до своеобразной акции протеста. При этом фаны устроили не обычный страйк с ультимативными требованиями, а выплеснули свои эмоции в позитивный розыгрыш. 

"Жертвой" болельщиков стал случайный гость Малаги, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Еще недавно испанская "Малага" боролась за место в четверке лучших команд Ла Лиги и периодически участвовала в Лиге чемпионов. В последние годы клуб находится в эпицентре экономического кризиса, следствием которого стали игровые проблемы. 

По итогам прошлого сезона "Малага" вылетела из Сегунды в третью по силе испанскую лигу. И пока не видно конца проблемам славного клуба. В частности, "Малага" не может позволить себе покупать игроков. Этим летом состав команды усилили десять футболистов, причем все они были подписаны на правах свободных агентов. За них не пришлось платить. 

Акция болельщиков "Малаги" 

Фаны решили высмеять скупость клубного руководства. Наиболее активная часть местных "ультрас" отправилась в городской аэропорт. Болельщики поприветствовали первого встречного пассажира, который вышел из терминала. Фаны вели себя так, будто в город приехала новая звезда футбола, сенсационный новичок "Малаги". 

Малага
"Новичок" испанского клуба. Скриншот YouTube

Пассажир был ошеломлен такой встрече. Поначалу гость города ничего не мог понять, но потом разобрался в ситуации и начал подыгрывать болельщикам. Он с удовольствием раздавал автографы, фотографировался и жонглировал мячом. 

Реакция руководства "Малаги" на эту акцию пока не известна. 

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