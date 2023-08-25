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Уболівальники "Малаги" самі знайшли новачка для команди: курйозне відео

25 серпня 2023 12:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Уболівальники "Малаги" самі знайшли новачка для команди: курйозне відео
Фани "Малаги" під час матчу. Фото: instagram.com/malagacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво іспанського футбольного клубу "Малага" довело своїх уболівальників до своєрідної акції протесту. При цьому фани влаштували не звичайну забастовку з ультимативними вимогами, а виплеснули свої емоції у позитивний розіграш.

"Жертвою" вболівальників став випадковий гість Малаги, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Ще недавно іспанська "Малага" боролася за місце у четвірці найкращих команд Ла-Ліги та періодично брала участь у Лізі чемпіонів. Останніми роками клуб перебуває в епіцентрі економічної кризи, наслідком якої стали ігрові проблеми.

За підсумками минулого сезону "Малага" вилетіла із Сегунди до третьої за силою іспанської ліги. І поки що не видно кінця проблемам славетного клубу. Зокрема, "Малага" не може дозволити собі купувати гравців. Цього літа склад команди посилили десять футболістів, причому всі вони були підписані на правах вільних агентів. За них не довелося платити.

Акція вболівальників "Малаги"

Фани вирішили висміяти скупість клубного керівництва. Найбільш активна частина місцевих "ультрас" вирушила до міського аеропорту. Уболівальники привітали першого зустрічного пасажира, який вийшов із терміналу. Фани поводилися так, ніби до міста приїхала нова зірка футболу, сенсаційний новачок "Малаги".

Малага
"Новачок" іспанського клубу. Скриншот YouTube

Пасажир був приголомшений такою зустріччю. Спочатку гість міста нічого не міг зрозуміти, але потім розібрався в ситуації та почав підігравати вболівальникам. Він із задоволенням роздавав автографи, фотографувався та жонглював м'ячем.

Реакція керівництва "Малаги" на цю акцію поки що не відома.

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