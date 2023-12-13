Болельщиков пустят на футбольные стадионы — что известно
Украинский спорт готовится к возвращению болельщиков на стадионы. Это может произойти уже с начала второго круга УПЛ.
Телеграмм-канал "Бий-Біжи" опубликовал требования Министерства молодежи и спорта о мерах безопасности, касающихся допуска болельщиков на трибуны.
Ждем фанатов на трибунах
В Минмолодежи и спорта планируют разработать рабочие группы с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Национальной полиции и других государственных и коммунальных органов, которые будут выполнять ряд мер по допуску болельщиков на трибуны.
Меры по допуску болельщиков на трибуны:
- Проверка места соревнований. Рабочая группа, состоящая из представителей спортивной федерации, руководителей спортивных сооружений, представителей ГСЧС и Нацполиции, проводит осмотр места проведения соревнований.
- Оценка допустимого количества участников. Рабочая группа определяет, сколько людей (спортсмены, тренеры, судьи, персонал, зрители) могут присутствовать на мероприятии.
- Доступность укрытий. Рабочая группа проверяет укрытия и защитные сооружения вблизи места проведения соревнований. Они должны быть не дальше 500 метров, чтобы в случае опасности все смогли быстро и безопасно эвакуироваться. Особое внимание будет обращаться на то, чтобы укрытия были доступны для людей с инвалидностью.
- Разработка плана эвакуации. Руководитель спортивного сооружения создает детальный план эвакуации на случай воздушной тревоги с учетом нужд лиц с инвалидностью.
- Акт обзора. Рабочая группа составляет акт, включающий информацию об укрытиях, их емкость и расстояние до них.
- Инструктаж участников. Все участники соревнований проходят инструктаж по безопасности и подписывают ознакомительную форму.
- Подача заявок на проведение соревнований. Заявку необходимо подать не позднее 48 часов до соревнований, чтобы успеть провести качественную проверку.
- Организационная встреча. Перед соревнованиями проходят встречи всех задействованных служб по координации действий.
- Контроль безопасности. На входе в спортивные сооружения проводят проверку безопасности, в частности, и с использованием металлодетекторов для большого количества зрителей.
- Меры при опасности. В случае воздушной тревоги или чрезвычайной ситуации главный судья объявляет эвакуацию, а после ее завершения — возобновление соревнований.
Отметим, что в первой половине сезона Украинской Премьер-лиги часть клубов пропускала болельщиков на свои трибуны во время матчей. В УАФ за это наказывали "Верес", "Днепр-1", ЛНЗ и другие команды.
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