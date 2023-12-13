Болельщиков пустят на футбольные стадионы — что известно

Украинские болельщики. Фото: УАФ

Украинский спорт готовится к возвращению болельщиков на стадионы. Это может произойти уже с начала второго круга УПЛ.

Телеграмм-канал "Бий-Біжи" опубликовал требования Министерства молодежи и спорта о мерах безопасности, касающихся допуска болельщиков на трибуны.

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Ждем фанатов на трибунах

В Минмолодежи и спорта планируют разработать рабочие группы с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Национальной полиции и других государственных и коммунальных органов, которые будут выполнять ряд мер по допуску болельщиков на трибуны.

Меры по допуску болельщиков на трибуны:

Проверка места соревнований. Рабочая группа, состоящая из представителей спортивной федерации, руководителей спортивных сооружений, представителей ГСЧС и Нацполиции, проводит осмотр места проведения соревнований. Оценка допустимого количества участников. Рабочая группа определяет, сколько людей (спортсмены, тренеры, судьи, персонал, зрители) могут присутствовать на мероприятии. Доступность укрытий. Рабочая группа проверяет укрытия и защитные сооружения вблизи места проведения соревнований. Они должны быть не дальше 500 метров, чтобы в случае опасности все смогли быстро и безопасно эвакуироваться. Особое внимание будет обращаться на то, чтобы укрытия были доступны для людей с инвалидностью. Разработка плана эвакуации. Руководитель спортивного сооружения создает детальный план эвакуации на случай воздушной тревоги с учетом нужд лиц с инвалидностью. Акт обзора. Рабочая группа составляет акт, включающий информацию об укрытиях, их емкость и расстояние до них. Инструктаж участников. Все участники соревнований проходят инструктаж по безопасности и подписывают ознакомительную форму. Подача заявок на проведение соревнований. Заявку необходимо подать не позднее 48 часов до соревнований, чтобы успеть провести качественную проверку. Организационная встреча. Перед соревнованиями проходят встречи всех задействованных служб по координации действий. Контроль безопасности. На входе в спортивные сооружения проводят проверку безопасности, в частности, и с использованием металлодетекторов для большого количества зрителей. Меры при опасности. В случае воздушной тревоги или чрезвычайной ситуации главный судья объявляет эвакуацию, а после ее завершения — возобновление соревнований.

Отметим, что в первой половине сезона Украинской Премьер-лиги часть клубов пропускала болельщиков на свои трибуны во время матчей. В УАФ за это наказывали "Верес", "Днепр-1", ЛНЗ и другие команды.

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