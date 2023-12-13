Уболівальників пустять на футбольні стадіони — що відомо

Українські вболівальники. Фото: УАФ

Український спорт готується до повернення вболівальників на стадіони. Це може статися вже з початку другого кола УПЛ.

Телеграм-канал "Бий-Біжи" опублікував вимоги Міністерства молоді та спорту щодо заходів безпеки, стосовно допуску вболівальників на трибуни.

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Чекаємо фанатів на трибунах

У Мінмолодіспорту планують розробити робочі групи за участю Державної служби з надзвичайних ситуацій Національної поліції та інших державних та комунальних органів, які виконуватимуть ряд заходів для допуску вболівальників на трибуни.

Заходи для допуску уболівальників на трибуни:

Перевірка місця змагань. Робоча група, яка складається з представників спортивної федерації, керівників спортивних споруд, представників ДСНС та Нацполіції, проводить огляд місця проведення змагань. Оцінка допустимої кількості учасників. Робоча група визначає, скільки людей (спортсмени, тренери, судді, персонал, глядачі) може бути присутніми на заході. Доступність укриттів. Робоча група перевіряє укриття та захисні споруди поблизу місця проведення змагань. Вони мають бути не далі ніж 500 метрів, щоб у разі небезпеки всі змогли швидко та безпечно евакуюватися. Особливу увагу звертатимуть на те, щоб укриття були доступні для людей з інвалідністю. Розробка плану евакуації. Керівник спортивної споруди створює детальний план евакуації на випадок повітряної тривоги, враховуючи потреби осіб з інвалідністю. Акт огляду. Робоча група складає акт, який включає інформацію про укриття, їх місткість та відстань до них. Інструктаж учасників. Усі учасники змагань проходять інструктаж з безпеки та підписують ознайомчу форму. Подання заявок на проведення змагань. Заявку необхідно подати не пізніше ніж за 48 годин до змагань, щоб встигнути провести якісну перевірку. Організаційна зустріч. Перед змаганнями відбуваються зустрічі усіх задіяних служб для координації дій. Контроль безпеки. На вході до спортивних споруд проводять перевірку безпеки, зокрема, і з використанням металодетекторів для великої кількості глядачів. Заходи під час небезпеки. У разі повітряної тривоги або надзвичайної ситуації головний суддя оголошує евакуацію, а після її завершення – відновлення змагань.

Зазначимо, що в першій половині сезону Української прем’єр-ліги частина клубів пропускала вболівальників на свої трибуни під час матчів. В УАФ за це карали "Верес", "Дніпро-1", ЛНЗ та інші команди.

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