Уболівальників пустять на футбольні стадіони — що відомо
Український спорт готується до повернення вболівальників на стадіони. Це може статися вже з початку другого кола УПЛ.
Телеграм-канал "Бий-Біжи" опублікував вимоги Міністерства молоді та спорту щодо заходів безпеки, стосовно допуску вболівальників на трибуни.
Чекаємо фанатів на трибунах
У Мінмолодіспорту планують розробити робочі групи за участю Державної служби з надзвичайних ситуацій Національної поліції та інших державних та комунальних органів, які виконуватимуть ряд заходів для допуску вболівальників на трибуни.
Заходи для допуску уболівальників на трибуни:
- Перевірка місця змагань. Робоча група, яка складається з представників спортивної федерації, керівників спортивних споруд, представників ДСНС та Нацполіції, проводить огляд місця проведення змагань.
- Оцінка допустимої кількості учасників. Робоча група визначає, скільки людей (спортсмени, тренери, судді, персонал, глядачі) може бути присутніми на заході.
- Доступність укриттів. Робоча група перевіряє укриття та захисні споруди поблизу місця проведення змагань. Вони мають бути не далі ніж 500 метрів, щоб у разі небезпеки всі змогли швидко та безпечно евакуюватися. Особливу увагу звертатимуть на те, щоб укриття були доступні для людей з інвалідністю.
- Розробка плану евакуації. Керівник спортивної споруди створює детальний план евакуації на випадок повітряної тривоги, враховуючи потреби осіб з інвалідністю.
- Акт огляду. Робоча група складає акт, який включає інформацію про укриття, їх місткість та відстань до них.
- Інструктаж учасників. Усі учасники змагань проходять інструктаж з безпеки та підписують ознайомчу форму.
- Подання заявок на проведення змагань. Заявку необхідно подати не пізніше ніж за 48 годин до змагань, щоб встигнути провести якісну перевірку.
- Організаційна зустріч. Перед змаганнями відбуваються зустрічі усіх задіяних служб для координації дій.
- Контроль безпеки. На вході до спортивних споруд проводять перевірку безпеки, зокрема, і з використанням металодетекторів для великої кількості глядачів.
- Заходи під час небезпеки. У разі повітряної тривоги або надзвичайної ситуації головний суддя оголошує евакуацію, а після її завершення – відновлення змагань.
Зазначимо, що в першій половині сезону Української прем’єр-ліги частина клубів пропускала вболівальників на свої трибуни під час матчів. В УАФ за це карали "Верес", "Дніпро-1", ЛНЗ та інші команди.
Нагадаємо, Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.
Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.
Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.
Інтерес до Артема Довбика підтвердили ще два європейські гранди.
Григорій Суркіс підтвердив, що "Динамо" отримає велику суму за трансфер Циганкова із "Жирони".
Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.
Читайте Новини.LIVE!