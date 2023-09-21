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УЕФА наказал Румынию: ее фанаты посягнули на территорию Украины

21 сентября 2023 12:40
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Агабекян Карен
редактор
УЕФА наказал Румынию: ее фанаты посягнули на территорию Украины
Болельщики сборной Румынии. Фото: REUTERS/George Calin
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Федерация футбола Румынии наказана за поведение своих болельщиков на матче с Косово. Фанаты тогда отметились политическими высказываниями.

В УЕФА дисквалифицировали домашний стадион сборной, сообщили в Федерации футбола Румынии.

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Отметим, что дисциплинарный комитет УЕФА также оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расизм на трибунах с Северной Македонией.

болельщики сборной Румынии
Болельщики сборной Румынии. Фото: REUTERS/George Calin

Ультрас хотят вернуть Бессарабию

На матче квалификации на чемпионат Европы-2024 между Румынией и Косово арбитр решил приостановить игру на 18-й минуте первого тайма. Причиной для такого решения арбитра стали баннеры болельщиков сборной Румынии, где было написано: "Косово — это Сербия", "Бессарабия — это Румыния".

Арбитр возобновил матч лишь через 50 минут. Однако, по правилам УЕФА он не должен был этого делать, поскольку политические выкрики продолжались. Арбитру необходимо было завершить матч, после чего румыны получили бы техническое поражение — 0:3.

После игры Федерация футбола Румынии назвала поведение болельщиков безответственным и дистанцировалась от них.

Отметим, что Бессарабия находится на территории Молдовы и в частях Одесской и Черновицкой областей Украины.

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