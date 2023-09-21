УЕФА наказал Румынию: ее фанаты посягнули на территорию Украины

Болельщики сборной Румынии. Фото: REUTERS/George Calin

Федерация футбола Румынии наказана за поведение своих болельщиков на матче с Косово. Фанаты тогда отметились политическими высказываниями.

В УЕФА дисквалифицировали домашний стадион сборной, сообщили в Федерации футбола Румынии.

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Болельщики сборной Румынии. Фото: REUTERS/George Calin

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На матче квалификации на чемпионат Европы-2024 между Румынией и Косово арбитр решил приостановить игру на 18-й минуте первого тайма. Причиной для такого решения арбитра стали баннеры болельщиков сборной Румынии, где было написано: "Косово — это Сербия", "Бессарабия — это Румыния".

Арбитр возобновил матч лишь через 50 минут. Однако, по правилам УЕФА он не должен был этого делать, поскольку политические выкрики продолжались. Арбитру необходимо было завершить матч, после чего румыны получили бы техническое поражение — 0:3.

После игры Федерация футбола Румынии назвала поведение болельщиков безответственным и дистанцировалась от них.

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