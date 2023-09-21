УЄФА покарала Румунію: її фанати посягнули на територію України

Уболівальники збірної Румунії. Фото: REUTERS/George Calin

Федерацію футболу Румунії покарано за поведінку своїх уболівальників на матчі з Косово. Фанати тоді відзначились політичними висловлюваннями.

В УЄФА дискваліфікували домашній стадіон збірної, повідомили у Федерації футболу Румунії.

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Уболівальники збірної Румунії. Фото: REUTERS/George Calin

Ультрас хочуть повернути Бессарабію

На матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 між Румунією та Косово арбітр вирішив призупинити гру на 18-й хвилині першого тайму. Причиною такого рішення стали банери вболівальників збірної Румунії, де було написано: "Косово — це Сербія", "Бессарабія — це Румунія".

Арбітр відновив матч лише за 50 хвилин. Проте, за правилами УЄФА, він не мав цього робити, оскільки політичні вигуки тривали. Арбітру необхідно було завершити матч, після чого румуни здобули б технічну поразку — 0:3.

Після гри Федерація футболу Румунії назвала поведінку вболівальників безвідповідальною та дистанціювалася від них.

Зазначимо, що Бессарабія знаходиться на території Молдови та в частинах Одеської та Чернівецької областей України.

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