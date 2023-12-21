УЕФА и ФИФА отреагировали на решение суда ЕС по запрету на организацию Суперлиги
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная футбольная федерация (ФИФА) отреагировали на решение суда ЕС признать незаконным запрет на организацию европейской Суперлиги. Турнир может появиться уже в этом году.
В УЕФА уверены, что смогут помешать легитимизации Суперлиги, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой официальный сайт УЕФА.
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже прокомментировал решение суда ЕС по поводу Суперлиги. Он назвал организацию турнира проектом, который "принесет экономическую устойчивость всем клубам и прежде всего защитит игроков и вдохновит болельщиков по всему миру".
Реакция УЕФА
Тем временем в УЕФА уверены в том, что сумеют не допустить создание европейской Суперлиги. Союз уверен в надежности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.
"УЕФА остается решительным в своем стремлении поддерживать европейскую футбольную пирамиду, обеспечивая ее дальнейшее служение более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, учреждениями ЕС, правительствами и партнерами", — гласит заявление УЕФА.
В Союзе заявили, что сделают все возможное, чтобы не допустить раскол мирового футбола. При этом УЕФА собирается руководствоваться исключительно нормами закона.
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