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УЕФА и ФИФА отреагировали на решение суда ЕС по запрету на организацию Суперлиги

21 декабря 2023 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
УЕФА и ФИФА отреагировали на решение суда ЕС по запрету на организацию Суперлиги
Джанни Инфантино уверен в позиции ФИФА. Фото: instagram.com/gianni_infantino/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная футбольная федерация (ФИФА) отреагировали на решение суда ЕС признать незаконным запрет на организацию европейской Суперлиги. Турнир может появиться уже в этом году. 

В УЕФА уверены, что смогут помешать легитимизации Суперлиги, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой официальный сайт УЕФА. 

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже прокомментировал решение суда ЕС по поводу Суперлиги. Он назвал организацию турнира проектом, который "принесет экономическую устойчивость всем клубам и прежде всего защитит игроков и вдохновит болельщиков по всему миру"

Суперлига
Логотип футбольной европейской Суперлиги. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Реакция УЕФА

Тем временем в УЕФА уверены в том, что сумеют не допустить создание европейской Суперлиги. Союз уверен в надежности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам. 

"УЕФА остается решительным в своем стремлении поддерживать европейскую футбольную пирамиду, обеспечивая ее дальнейшее служение более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, учреждениями ЕС, правительствами и партнерами", — гласит заявление УЕФА. 

В Союзе заявили, что сделают все возможное, чтобы не допустить раскол мирового футбола. При этом УЕФА собирается руководствоваться исключительно нормами закона.

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