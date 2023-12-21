УЕФА и ФИФА отреагировали на решение суда ЕС по запрету на организацию Суперлиги

Джанни Инфантино уверен в позиции ФИФА. Фото: instagram.com/gianni_infantino/

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная футбольная федерация (ФИФА) отреагировали на решение суда ЕС признать незаконным запрет на организацию европейской Суперлиги. Турнир может появиться уже в этом году.

В УЕФА уверены, что смогут помешать легитимизации Суперлиги, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой официальный сайт УЕФА.

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже прокомментировал решение суда ЕС по поводу Суперлиги. Он назвал организацию турнира проектом, который "принесет экономическую устойчивость всем клубам и прежде всего защитит игроков и вдохновит болельщиков по всему миру".

Логотип футбольной европейской Суперлиги. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Реакция УЕФА

Тем временем в УЕФА уверены в том, что сумеют не допустить создание европейской Суперлиги. Союз уверен в надежности своих новых правил и в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам.

"УЕФА остается решительным в своем стремлении поддерживать европейскую футбольную пирамиду, обеспечивая ее дальнейшее служение более широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, учреждениями ЕС, правительствами и партнерами", — гласит заявление УЕФА.

В Союзе заявили, что сделают все возможное, чтобы не допустить раскол мирового футбола. При этом УЕФА собирается руководствоваться исключительно нормами закона.

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