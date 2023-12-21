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УЄФА та ФІФА відреагували на рішення суду ЄС щодо заборони на організацію Суперліги

21 грудня 2023 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
УЄФА та ФІФА відреагували на рішення суду ЄС щодо заборони на організацію Суперліги
Джанні Інфантіно впевнений у позиції ФІФА. Фото: instagram.com/gianni_infantino/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) відреагували на рішення суду ЄС визнати незаконною заборону на організацію європейської Суперліги. Турнір може з'явитися вже цього року.

В УЄФА впевнені, що зможуть перешкодити легітимізації Суперліги, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

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Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес вже прокоментував рішення суду ЄС щодо Суперліги. Він назвав організацію турніру проєктом, який "принесе економічну стійкість усім клубам і насамперед захистить гравців та надихне вболівальників у всьому світі".

Суперліга
Логотип футбольної європейської Суперліги. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Реакція УЄФА

Тим часом в УЄФА впевнені, що зуміють не допустити створення європейської Суперліги. Союз упевнений у надійності своїх нових правил і тому, що вони відповідають усім відповідним європейським законам і нормам.

"УЄФА залишається рішучим у своєму прагненні підтримувати європейську футбольну піраміду, забезпечуючи її подальше служіння ширшим інтересам суспільства. Ми продовжимо формувати європейську спортивну модель спільно з національними асоціаціями, лігами, клубами, уболівальниками, гравцями, тренерами, установами ЄС, урядами та партнерами", — йдеться в заяві УЄФА.

У Союзі заявили, що зроблять усе можливе, щоби не допустити розкол світового футболу. При цьому УЄФА має намір керуватися виключно нормами закону.

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