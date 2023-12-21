УЄФА та ФІФА відреагували на рішення суду ЄС щодо заборони на організацію Суперліги
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) відреагували на рішення суду ЄС визнати незаконною заборону на організацію європейської Суперліги. Турнір може з'явитися вже цього року.
В УЄФА впевнені, що зможуть перешкодити легітимізації Суперліги, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес вже прокоментував рішення суду ЄС щодо Суперліги. Він назвав організацію турніру проєктом, який "принесе економічну стійкість усім клубам і насамперед захистить гравців та надихне вболівальників у всьому світі".
Реакція УЄФА
Тим часом в УЄФА впевнені, що зуміють не допустити створення європейської Суперліги. Союз упевнений у надійності своїх нових правил і тому, що вони відповідають усім відповідним європейським законам і нормам.
"УЄФА залишається рішучим у своєму прагненні підтримувати європейську футбольну піраміду, забезпечуючи її подальше служіння ширшим інтересам суспільства. Ми продовжимо формувати європейську спортивну модель спільно з національними асоціаціями, лігами, клубами, уболівальниками, гравцями, тренерами, установами ЄС, урядами та партнерами", — йдеться в заяві УЄФА.
У Союзі заявили, що зроблять усе можливе, щоби не допустити розкол світового футболу. При цьому УЄФА має намір керуватися виключно нормами закону.
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