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Украина провела первую тренировку под обильным снегом — видео

18 ноября 2023 11:17
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Агабекян Карен
редактор
Украина провела первую тренировку под обильным снегом — видео
Караваев и Миколенко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу в польском Гданьске продолжает подготовку к матчу квалификации к чемпионату Европы-2024 против Италии. Команда провела первую тренировку после контрольной игры с польской "Лехией".

Прошла тренировка для сборной под первым в этом году снегом, сообщила УАФ.

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Игроки сборной Украины радовались снегу и это разрядил их состояние перед самым важным матчем года. После тренировки центральный защитник команды Валерий Бондарь рассказал, кому они также хотят подарить хорошие эмоции.

Валерий Бондарь
Валерий Бондарь. Фото: скриншот

"Очень обрадовались первому снегу в этом году. Маленькие дети этому радуются, и мы тоже, поскольку это подразумевает Новый год.

Но, конечно, мы думаем, как нашим ребятам там (на войне), и хочется им как-то помочь. Мы можем им помочь эмоциями, которые способны подарить 20 ноября, и мы сделаем все, чтобы их порадовать", — сказал Бондарь.

Отметим, что матч Украина — Италия состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на "Бай Арене". Начало игры в 21:45 по киевскому времени. Добавим, что команде Сергея Реброва для выхода на ЧЕ-2024 нужна победа. Итальянцам будет достаточно сыграть вничью.

Сергей Ребров
Главный тренер Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

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