Україна провела перше тренування під рясним снігом — відео
Збірна України з футболу в польському Гданську продовжує підготовку до матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Італії. Команда провела перше тренування після контрольної гри з польською "Лехією".
Пройшло тренування для збірної під першим цього року снігом, повідомила УАФ.
Перший сніг збірної України
Гравці збірної України раділи снігу і це розрядило їхній стан перед найважливішим матчем року. Після тренування центральний захисник команди Валерій Бондар розповів, кому вони також хочуть подарувати добрі емоції.
"Дуже зраділи першому снігу цього року. Маленькі діти цьому радіють, і ми теж, бо це передбачає Новий рік.
Але, звісно, ми думаємо, як нашим хлопцям там (на війні), і хочеться їм якось допомогти. Можемо ми їм допомогти емоціями, які можемо подарувати 20 листопада, й ми зробимо все, щоб їх порадувати", — сказав Бондар.
Зазначимо, що матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені на "Бай Арені". Початок гри о 21:45 за київським часом. Додамо, що команді Сергія Реброва для виходу на ЧЄ-2024 потрібна лише перемога. Італійцям буде достатньо зіграти внічию.
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