Україна провела перше тренування під рясним снігом — відео

Караваєв та Миколенко. Фото: УАФ

Збірна України з футболу в польському Гданську продовжує підготовку до матчу кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Італії. Команда провела перше тренування після контрольної гри з польською "Лехією".

Пройшло тренування для збірної під першим цього року снігом, повідомила УАФ.

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Гравці збірної України раділи снігу і це розрядило їхній стан перед найважливішим матчем року. Після тренування центральний захисник команди Валерій Бондар розповів, кому вони також хочуть подарувати добрі емоції.

Валерій Бондар. Фото: скріншот

"Дуже зраділи першому снігу цього року. Маленькі діти цьому радіють, і ми теж, бо це передбачає Новий рік.

Але, звісно, ми думаємо, як нашим хлопцям там (на війні), і хочеться їм якось допомогти. Можемо ми їм допомогти емоціями, які можемо подарувати 20 листопада, й ми зробимо все, щоб їх порадувати", — сказав Бондар.

Зазначимо, що матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені на "Бай Арені". Початок гри о 21:45 за київським часом. Додамо, що команді Сергія Реброва для виходу на ЧЄ-2024 потрібна лише перемога. Італійцям буде достатньо зіграти внічию.

Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ

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