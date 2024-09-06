Дементьев принес Украине 16 золотую медаль в Париже

Украина устанавливает новые рекорды на Паралимпиаде — Дементьев завоевал еще одно "золото"
Сборная Украины завоевала еще одну золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Егор Дементьев победил в шоссейной групповой велогонке.
Спортсмен технично опередил конкурентов незадолго до финиша, сообщает портал Новини.LIVE.
Егор Дементьев уедет из Парижа с двумя наградами. Ранее он завоевал серебряную медаль на велотреке в индивидуальной гонке преследования на 4000 метров в классе C5.
Победный финиш Дементьева
В групповой шоссейной велогонке украинец долгое время держался в группе лидеров. Однако на финише спортсмену удалось опередить всех своих конкурентов — французов Кевина ле Канффа и Гатьена ле Руссо, а также нидерландца Мартена ван де Пола.
Золотая медаль Дементьева стала для сборной Украины уже 16 на Паралимпиаде в Париже. Национальная команда удерживает седьмое место в общем зачете.
Егор Дементьев принял участием в своей четвертой Паралимпиаде подряд. В Лондоне-2012 он стал двукратным чемпионом, победив в шоссейной гонке и гонке с раздельным стартом. На счету Дементьева и золотая медаль в Рио-де-Жанейро, а также "серебро" в Токио-2020.
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