Дементьєв приніс Україні 16 золоту медаль у Парижі

Єгор Дементьєв із золотою медаллю. Фото: Reuters/Maria Abranches

Збірна України здобула ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Єгор Дементьєв переміг у шосейній груповій велогонці.

Спортсмен технічно випередив конкурентів незадовго до фінішу, повідомляє Новини.LIVE.

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Єгор Дементьєв виїде з Парижа із двома нагородами. Раніше він завоював срібну медаль на велотреку в індивідуальній гонці переслідування на 4000 метрів у класі C5.

Єгор Дементьєв одразу після фінішу гонки. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Переможний фініш Дементьєва

У груповій шосейній велогонці українець тривалий час тримався у групі лідерів. Однак на фініші спортсмену вдалося випередити всіх своїх конкурентів — французів Кевіна ле Канффа та Гатьєна ле Руссо, а також нідерландця Мартена ван де Пола.

Золота медаль Дементьєва стала для збірної України вже 16 на Паралімпіаді у Парижі. Національна команда утримує сьоме місце у загальному заліку.

Єгор Дементьєв взяв участь у своїй четвертій Паралімпіаді поспіль. У Лондоні-2012 він став дворазовим чемпіоном, перемігши у шосейній гонці та гонці з роздільним стартом. На рахунку Дементьєва та золота медаль у Ріо-де-Жанейро, а також "срібло" у Токіо-2020.

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