Украина остановилась в шаге от ТОП-3 на Чемпионате мира по биатлону в женской эстафете

Чемпионат мира по биатлону. Фото: Reuters

Сборная Украины по биатлону заняла пятое место в рамках женской эстафеты на Чемпионате мира в чешском Нове Место. Украину в этом старте представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

От лидеров сборной Франции украинки отстали более чем на две минуты, передает Новини.LIVE.

Началась гонка очень оптимистично для украинской команды: Петренко в стойку шла в плотной группе, которая боролась за третью позицию.

Однако на последний круг сил у Ирины осталось не так много: она не выдержала темпа лидеров и передала десятую эстафету.

Не на высоком уровне провела свой этап Джима. На два рубежа лидер нашей сборной потратила 11 патронов, и со скоростью на трассе выглядела довольно неплохо. Благодаря этому на своем этапе украинка показала третье время и подняла команду на седьмую позицию.

На третьем этапе Меркушина ограничилась пятью запасными патронами, а на трассе уступала не так уж много, удержав седьмую позицию.

Прогресс Кристины Дмитренко

Да и решающий, четвертый этап прошел для украинок успешно. За прогрессом Кристины Дмитренко в течение сезона и уже на этом чемпионате просто приятно наблюдать. На последнюю стрельбу Кристина пришла седьмой, но уже на тот момент было ясно, что есть шанс подняться, ведь сборные Норвегии, Чехии и Швейцарии, которые были нашими прямыми конкурентами, настреляли круг штрафа.

Сама же Дмитренко начала стрельбу с невероятной уверенностью — четыре точных первых выстрела. Если бы не последний промах, этот рубеж в исполнении украинки можно было бы назвать чудом. Но эту непослушную мишень Кристина закрыла только с третьей дополнительной попытки. Стрельба без штрафного круга позволила ей подняться на пятую позицию, которую наш финишер удержала до финиша.

В Кубке наций наша команда сократила расстояние до сборных Австрии и Чехии, и на трех этапах Кубка мира, остающихся после Нове Место, попытается побороться за седьмую позицию командного зачета.

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