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Україна зупинилась у кроці від ТОП-3 на Чемпіонаті світу з біатлону в жіночій естафеті

17 лютого 2024 18:19
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Україна зупинилась у кроці від ТОП-3 на Чемпіонаті світу з біатлону в жіночій естафеті
Чемпіонат світу з біатлону. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України з біатлону посіла п’яте місце у рамках жіночої естафети на Чемпіонаті світу у чеському Нове Место. Україну у цьому старті представляли Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

Від лідерів збірної Франції українки відстали на понад дві хвилини, передає Новини.LIVE.

Розпочалися перегони дуже оптимістично для української команди: Петренко до стійки йшла у щільній групі, що боролась за третю позицію.

Однак на останнє коло сил в Ірини залишилось не так багато: вона не витримала темпу лідерів і передала естафету десятою.

На високому рівні провела свій етап Джима. На два рубежі лідер нашої збірної витратила 11 патронів, та й зі швидкістю на трасі виглядала досить непогано. Завдяки цьому на своєму етапі українка показала третій час і підняла команду на сьому позицію.

На третьому етапі Меркушина обмежилась п’ятьма запасними патронами, а на трасі поступалась не так багато, втримавши сьому позицію.

Прогрес Христини Дмитренко

Ну й вирішальний четвертий етап пройшов для українок успішно. За прогресом Христини Дмитренко протягом сезону і вже на цьому чемпіонаті просто приємно спостерігати. На останню стрільбу Христина прийшла сьомою, але вже на той момент було зрозуміло, що є шанс піднятись, адже збірні Норвегії, Чехії та Швейцарії, які були нашими прямими конкурентами, настріляли кола штрафу.

Сама ж Дмитренко розпочала стрільбу з неймовірною впевненістю — чотири влучних перших постріли. Якщо б не останній промах, цей рубіж у виконанні українки можна було б назвати дивом. Але цю неслухняну мішень Христина закрила лише з третьої додаткової спроби. Стрільба без штрафного кола дозволила їй піднятись на п’яту позицію, яку наша фінішерка втримала до фінішу.

У Кубку націй наша команда ще скоротила відстань до збірних Австрії та Чехії, і на трьох етапах Кубка світу, що лишаються після Нове Мєсто, спробує поборотись за сьому позицію командного заліку.

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Біатлон
Збірна України з біатлону
Анастасия Меркушина
Ірина Петренко
Юлія Джима
Христина Дмитренко

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