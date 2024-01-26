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Військова Дмитренко взяла бронзу на Чемпіонаті Європи з біатлону у жіночому спринті

26 січня 2024 22:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Військова Дмитренко взяла бронзу на Чемпіонаті Європи з біатлону у жіночому спринті
Христина Дмитренко. Фото: МВС
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська спортсменка Христина Дмитренко виграла бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з біатлону у словацькому Брезно-Осрблі. На п'єдестал українка потрапила у жіночому спринті.

Подробиці виступу Дмитренко, в матеріалі Новини.LIVE.

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Дмитренко завоювала свою першу медаль у кар'єрі на подібному рівні та першу медаль для України в поточному біатлонному сезоні. Для Христини це дебютний чемпіонат Європи в кар'єрі.

"Cтартом я задоволена. Ця медаль дуже важлива для мене. Вона дає впевненість у собі, говорить, що все зроблене було не дарма. Вона дає великий поштовх до того, що можу боротися — і я, і дівчата, що зі мною у команді знаходяться. Ця медаль дуже важлива для тренерів, України. Тому я дуже щаслива, що все ж змогла порадувати всіх цим потраплянням у призову трійку", — каже Христина.

Додамо, що з 2016 року вона представляє на змаганнях Національну гвардію України.

З початком війни дівчина замість спортивної гвинтівки узяла в руки автомат та стала на захист Батьківщини проти російської навали.

Варто зазначити, що українська біатлоністка відстала від переможниці на 35,4 секунди. Перемогу досить несподівано здобула норвежка Іда Лієн, яка стартувала з 107-м порядковим номером. За нею розташувалася її співвітчизниця Марен Кіркейде.

Петренко 12-та, Кривонос 25-та

Щодо інших представниць України, то Ірина Петренко посіла 12 місце, Ганна Кривонос завершила гонку на 25 позиції, Олена Городна прийшла до фінішу 31-шою, а Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова та Олександра Меркушина посіли 32, 36, та 39 сходинку відповідно.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець. 

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Нацгвардія
Біатлон
Збірна України з біатлону
Христина Дмитренко

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