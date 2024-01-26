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Военная Дмитренко взяла бронзу на Чемпионате Европы по биатлону в женском спринте

26 января 2024 22:18
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Военная Дмитренко взяла бронзу на Чемпионате Европы по биатлону в женском спринте
Кристина Дмитренко. Фото: МВД
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская спортсменка Кристина Дмитренко выиграла бронзовую награду на чемпионате Европы по биатлону в словацком Брезно-Осрбле. На пьедестал украинка попала в женский спринт.

Подробности выступления Дмитренко, в материале Новини. LIVE.

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Дмитренко завоевала свою первую медаль в карьере на подобном уровне и первую медаль для Украины в текущем биатлонном сезоне. Для Кристины это дебютный чемпионат Европы в карьере.

"Стартом я довольна. Эта медаль очень важна для меня. Она дает уверенность в себе, говорит, что все сделано было не зря. Она дает большой толчок к тому, что могу бороться - и я, и девушки, которые со мной в команде находятся "Эта медаль очень важна для тренеров, Украины. Поэтому я очень счастлива, что все же смогла порадовать всех этим попаданием в призовую тройку", — говорит Кристина.

С 2016 года она представляет на соревнованиях Национальную гвардию Украины.

С началом войны девушка вместо спортивной винтовки взяла в руки автомат и встала на защиту Родины против российского нашествия.

Следует отметить, что украинская биатлонистка отстала от победительницы на 35,4 секунды. Победу довольно неожиданно одержала норвежка Ида Лиен, стартовавшая со 107-м порядковым номером. За ней расположилась ее соотечественница Марен Киркейд.

Петренко 12-я, Кривонос 25-я

Что касается других представительниц Украины, то Ирина Петренко заняла 12 место, Анна Кривонос завершила гонку на 25 позиции, Елена Городная пришла к финишу 31-й, а Анастасия Меркушина, Любовь Кипьяченкова и Александра Меркушина заняли 32, 36 и 39 строчку.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец. 

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Нацгвардия
Биатлон
Сборная Украины по биатлону
Кристина Дмитренко

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