Украинка Киченок сыграет в финале Australian Open
Украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии стали финалистками парного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В полуфинале турнира они одержали победу над дуэтом Габриэла Дабровски из Канады и Эрин Раутлифф из Новой Зеландии.
Киченок и Остапенко понадобилось два сета для победы над одними из фавориток австралийского мейджора, сообщает портал Новини.LIVE.
Спортсменки из Украины и Латвии потратили два сета для того, чтобы одержать уверенную победу. Их полуфинальное противостояние длилось один час и 35 минут. Киченок и Остапенко выиграли 34 мяча, сделали шесть брейков, допустили 28 невынужденных ошибок и 5 двойных ошибок.
Дабровски и Раутлифф пытались навязать Киченок и Остапенко борьбу, но при 3:5, украинка и латвийка переломили ход поединка и взяли четыре гейма подряд. Во втором сете ситуация практически повторилась, но и там Людмила и Елена продемонстрировали волю к победе.
Australian Open. Полуфинал. Парный разряд.
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 11) — Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 4) — 7:5, 7:5
Достижение Киченок и Остапенко
Людмила и Елена впервые вместе сыграют в финале Турнира Большого шлема, хотя они уже выступали в решающих матчах мейджоров. Год назад Киченок на Уимблдоне стала чемпионкой турнира в миксте с хорватом Мате Павичем. Теннисистка из Латвии в 2017 году дошла выиграла одиночный трофей на Ролан Гаррос, а через два года дошла до финала в смешанном парном разряде на Уимблдоне вместе со шведом Робертом Линдстедтом.
Людмила Киченок стала третьей украинкой, которой удалось пробиться в финал парного разряда на Australian Open. До нее это делали сестры Алена и Катерина Бондаренко, которые стали чемпионками в 2008 году.
В финале АО Людмила Киченок и Елена Остапенко сыграют с Элизе Мертенс (Бельгия) и Се Шувэй (Китайский Тайбэй). Поединок состоится в воскресенье, 28 января.
Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец.
"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.
Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков.
"Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.
Сборная Украины может не выйти на Евро-2024 из-за позиции УЕФА — что известно.
Шовковский ввел в "Динамо" то, чего не было при Луческу — инсайд из команды.
Читайте Новини.LIVE!