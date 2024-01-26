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Українка Кіченок зіграє у фіналі Australian Open

26 січня 2024 10:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Українка Кіченок зіграє у фіналі Australian Open
Кіченок та Остапенко після матчу. Фото: instagram.com/jelena.ostapenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії стали фіналістками парного турніру Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). У півфіналі турніру вони здобули перемогу над дуетом Габріела Дабровські з Канади та Ерін Раутліфф із Нової Зеландії.

Кіченок та Остапенко знадобилося два сети для перемоги над одними з фавориток австралійського мейджора, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Спортсменки з України та Латвії витратили два сети для того, щоб здобути впевнену перемогу. Їхнє півфінальне протистояння тривало одну годину і 35 хвилин. Кіченок і Остапенко виграли 34 м'ячі, зробили шість брейків, припустилися 28 невимушених помилок і 5 подвійних помилок.

Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Людмила Кіченок та Олена Остапенко під час матчу. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/

Дабровські та Раутліфф намагалися нав'язати Кіченок та Остапенко боротьбу, але за 3:5 українка та латвійка переломили хід поєдинку та взяли чотири гейми поспіль. У другому сеті ситуація практично повторилася, але й там Людмила та Олена продемонстрували волю до перемоги.

Australian Open. Півфінал. Парний розряд.

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія, 11) — Габріела Дабровські/Ерін Раутліфф (Канада/Нова Зеландія, 4) — 7:5, 7:5

Досягнення Кіченок та Остапенко

Людмила та Олена вперше разом зіграють у фіналі Турніру Великого шолома, хоча вони вже виступали у вирішальних матчах мейджорів. Рік тому Кіченок на Вімблдоні стала чемпіонкою турніру у міксті з хорватом Мате Павічем. Тенісистка з Латвії у 2017 році дійшла виграла одиночний трофей на Ролан Гаррос, а за два роки дійшла до фіналу у змішаному парному розряді на Вімблдоні разом зі шведом Робертом Ліндстедтом.

Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Взаємодія Кіченок та Остапенко на корті. Фото: instagram.com/lyuda_kichenok/

Людмила Кіченок стала третьою українкою, якій удалося пробитися у фінал парного розряду на Australian Open. До неї це робили сестри Альона та Катерина Бондаренко, які стали чемпіонками у 2008 році.

У фіналі АТ Людмила Кіченок та Олена Остапенко зіграють з Елізе Мертенс (Бельгія) та Се Шувей (Китайський Тайбей). Поєдинок відбудеться у неділю, 28 січня.

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спорт
Теніс
Australian Open
українські тенісисти
Людмила Кіченок

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