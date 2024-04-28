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Украинские гимнасты во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы в командном многоборье

28 апреля 2024 21:08
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Агабекян Карен
редактор
Украинские гимнасты во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы в командном многоборье
Сборная Украины по спортивной гимнастике. Фото: НОК Украины
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Триумфально для сборной Украины завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В последний день мужская команда выиграла командное многоборье.

Сборная Украины была представлена в составе: Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурный и Радомир Стельмах. Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

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В итальянском Римини сборная Украины победила с результатом — 255.762 балла. Второй стала Великобритания (255.429 балла), а третье место досталось Италии (252.560 балла).

Для Украины это вторая золотая медаль в истории в командном многоборье после 2020 года.

За все время выступлений в командном многоборье для Украины это пятая медаль: две золотые, серебро и две бронзы.

В общей сложности на чемпионате Европы сборная Украины выиграла пять медалей: первое место в командном многоборье, две золотые награды на перекладине и параллельных брусьях завоевал Ковтун, Верняев стал серебряным призером в индивидуальном многоборье, Чепурный взял бронзу в опорном прыжке.

Украина в Римини повторила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы. Впервые украинцы завоевали три золотых награды в 1992 году.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Олег Верняев
Гимнастика
Илья Ковтун
Назар Чепурный

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