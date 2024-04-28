Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українські гімнасти вдруге в історії виграли чемпіонат Європи в командному багатоборстві arrow

Українські гімнасти вдруге в історії виграли чемпіонат Європи в командному багатоборстві

28 квітня 2024 21:08
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Українські гімнасти вдруге в історії виграли чемпіонат Європи в командному багатоборстві
Збірна України зі спортивної гімнастики. Фото: НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тріумфально для збірної України завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. В останній день чоловіча команда виграла командне багатоборство.

Збірна України була представлена у складі: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах. Про це повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Золото у багатоборстві

В італійському Ріміні збірна України перемогла з результатом — 255.762 бали. Другою стала Велика Британія (255.429 бали), а третє місце дісталось Італії (252.560 бали).

Для України це друга золота медаль в історії в командному багатоборстві після 2020 року.

За весь час виступів у командному багатоборстві для України це п’ята медаль: дві золоті, срібло та дві бронзи.

Загалом на чемпіонаті Європи збірна України виграла п’ять медалей: перше місце в командному багатоборстві, дві золоті нагороди на поперечині та паралельних брусах завоював Ковтун, Верняєв став срібним призером в індивідуальному багатоборстві, Чепурний взяв бронзу в опорному стрибку.

Україна в Ріміні повторила рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонатах Європи. Вперше українці вибороли три золоті нагороди в 1992 році.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану. 

Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з "Наполі". 

Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.

Олег Верняєв
Гімнастика
Ілля Ковтун
Назар Чепурний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри