Українські гімнасти вдруге в історії виграли чемпіонат Європи в командному багатоборстві

Збірна України зі спортивної гімнастики. Фото: НОК України

Тріумфально для збірної України завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. В останній день чоловіча команда виграла командне багатоборство.

Збірна України була представлена у складі: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах. Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Золото у багатоборстві

В італійському Ріміні збірна України перемогла з результатом — 255.762 бали. Другою стала Велика Британія (255.429 бали), а третє місце дісталось Італії (252.560 бали).

Для України це друга золота медаль в історії в командному багатоборстві після 2020 року.

За весь час виступів у командному багатоборстві для України це п’ята медаль: дві золоті, срібло та дві бронзи.

Загалом на чемпіонаті Європи збірна України виграла п’ять медалей: перше місце в командному багатоборстві, дві золоті нагороди на поперечині та паралельних брусах завоював Ковтун, Верняєв став срібним призером в індивідуальному багатоборстві, Чепурний взяв бронзу в опорному стрибку.

Україна в Ріміні повторила рекорд за кількістю золотих медалей на чемпіонатах Європи. Вперше українці вибороли три золоті нагороди в 1992 році.

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