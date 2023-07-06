Украинский день на "Уимблдоне". Свитолина, Цуренко и Калинина прошли сильных соперниц
На проходящем в эти дни "Уимблдоне" выступили украинки Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. И все наши девушки выиграли свои матчи.
Свитолина и Цуренко вообще были аутсайдерами в своих противостояниях, но вырвали победу, сообщил портал Новини.LIVE.
Элизе Мертенс — Элина Свитолина — 1:6, 6:1, 1:6.
До матча фавориткой противостояния считалась бельгийка Мертенс, что и не удивительно. Во-первых, бельгийка 28-я в рейтинге против 76-й Элины. Во-вторых, у нее не было такого длительного простоя, который взяла одесситка из-за рождения ребенка.
Ранее девушки пять раз играли друг с другом и до матча на "Уимблдоне" у украинки было три победы и два поражения. Как видим, многие аспекты были против Свитолиной, но Элина снова утерла нос скептикам.
Матч длился 1 час 22 минуты, в течение которых Элина подала трий эйса, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.
У Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и два из двух реализованных брейков. Не совсем удачное начало травяного сезона для бельгийки, проигравшей два из трех матчей на "изумрудном" покрытии.
В третьем круге Свитолина сыграет с американской теннисисткой Софией Кенин. Ранее девушки встречались пять раз и все матчи пришлись на 2019 год. Тогда Элина выиграла трижды и в двух встречах уступила.
Катерина Синякова — Леся Цуренко — 6:4, 6:1
Цуренко, как и Свитолина, в своем матче носила статус андердога, но только у тех, кто не знал историю противостояния с чешкой. До матча на "Уимблдоне" девушки встречались трижды. Дважды Леся выиграла, не отдав ни одного сета, еще один раз благодаря отказу украинки победила Синякова.
На траве у Синяковой снова было мало шансов против стилистически неудобной соперницы. Почти за полтора часа на корте девушки не подавали эйсов, но украинка сделала четыре двойные ошибки против двух у соперницы.
Также Цуренко реализовала шесть из двенадцати брейков, тогда как чешки этот показатель был на отметке три из шести.
В третьем круге турнира Цуренко сыграет против румынки Анны Бондар. Девушки ранее встречались в Стамбуле в 2011-м году и тогда победила Бондар В 2020-м Цуренко в Праге не вышла на матч с ней.
Джессика Боусас Манейро — Ангелина Калинина — 6:4, 6:3
В перенесенном из-за дождей матче первого круга "Уимблдона" Калинина в статусе фаворита противостояла Манейро. Ранее девушки не встречались и поэтому их история началась из чистого листа.
Матч длился почти полтора часа, в течение которых девушки сделали по два эйса. При этом у Калининой была всего одна двойная ошибка, тогда как у испанки их насчиталось четыре.
Также украинка реализовала пять из девяти брейк-пойнтов против двух из двух попыток к Манейро.
Во втором круге Калинина сыграет с победительницей матча венгерки Анны Бондар и Бьянки Андрееску из Канады.
Отметим, что ранее во второй круг "Уимблдона" неожиданно вышла Марта Костюк, обыгравшая восьмую ракетку мира Марию Саккари.
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