Украинский день на "Уимблдоне". Свитолина, Цуренко и Калинина прошли сильных соперниц

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ангелина Калинина. Фото: j48tennis.net

На проходящем в эти дни "Уимблдоне" выступили украинки Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. И все наши девушки выиграли свои матчи.

Свитолина и Цуренко вообще были аутсайдерами в своих противостояниях, но вырвали победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Элизе Мертенс — Элина Свитолина — 1:6, 6:1, 1:6.

До матча фавориткой противостояния считалась бельгийка Мертенс, что и не удивительно. Во-первых, бельгийка 28-я в рейтинге против 76-й Элины. Во-вторых, у нее не было такого длительного простоя, который взяла одесситка из-за рождения ребенка.

Элина Свитолина на матче с Мертенс. Фото: j48tennis.net

Ранее девушки пять раз играли друг с другом и до матча на "Уимблдоне" у украинки было три победы и два поражения. Как видим, многие аспекты были против Свитолиной, но Элина снова утерла нос скептикам.

Матч длился 1 час 22 минуты, в течение которых Элина подала трий эйса, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

У Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и два из двух реализованных брейков. Не совсем удачное начало травяного сезона для бельгийки, проигравшей два из трех матчей на "изумрудном" покрытии.

В третьем круге Свитолина сыграет с американской теннисисткой Софией Кенин. Ранее девушки встречались пять раз и все матчи пришлись на 2019 год. Тогда Элина выиграла трижды и в двух встречах уступила.

Катерина Синякова — Леся Цуренко — 6:4, 6:1

Цуренко, как и Свитолина, в своем матче носила статус андердога, но только у тех, кто не знал историю противостояния с чешкой. До матча на "Уимблдоне" девушки встречались трижды. Дважды Леся выиграла, не отдав ни одного сета, еще один раз благодаря отказу украинки победила Синякова.

Леся Цуренко в матче с Синяковой. Фото: j48tennis.net

На траве у Синяковой снова было мало шансов против стилистически неудобной соперницы. Почти за полтора часа на корте девушки не подавали эйсов, но украинка сделала четыре двойные ошибки против двух у соперницы.

Также Цуренко реализовала шесть из двенадцати брейков, тогда как чешки этот показатель был на отметке три из шести.

В третьем круге турнира Цуренко сыграет против румынки Анны Бондар. Девушки ранее встречались в Стамбуле в 2011-м году и тогда победила Бондар В 2020-м Цуренко в Праге не вышла на матч с ней.

Джессика Боусас Манейро — Ангелина Калинина — 6:4, 6:3

В перенесенном из-за дождей матче первого круга "Уимблдона" Калинина в статусе фаворита противостояла Манейро. Ранее девушки не встречались и поэтому их история началась из чистого листа.

Ангелина Калинина на "Уимблдоне". Фото: j48tennis.net

Матч длился почти полтора часа, в течение которых девушки сделали по два эйса. При этом у Калининой была всего одна двойная ошибка, тогда как у испанки их насчиталось четыре.

Также украинка реализовала пять из девяти брейк-пойнтов против двух из двух попыток к Манейро.

Во втором круге Калинина сыграет с победительницей матча венгерки Анны Бондар и Бьянки Андрееску из Канады.

Отметим, что ранее во второй круг "Уимблдона" неожиданно вышла Марта Костюк, обыгравшая восьмую ракетку мира Марию Саккари.

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