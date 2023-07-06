Український день на "Вімблдоні". Світоліна, Цуренко та Калініна пройшли сильних суперниць

Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна. Фото: j48tennis.net

На "Вімблдоні", що проходить цими днями, виступили українки Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко. Всі наші дівчата виграли свої матчі.

Світоліна та Цуренко взагалі були аутсайдерами у своїх протистояннях, але вирвали перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Елізе Мертенс — Еліна Світоліна — 1:6, 6:1, 1:6.

До матчу фавориткою протистояння вважалася бельгійка Мертенс, що й не дивно. По-перше, бельгійка 28-а у рейтингу проти 76-ї Еліни. По-друге, вона не мала такого тривалого простою, який взяла одеситка через народження дитини.

Еліна Світоліна на матчі з Мертенс. Фото: j48tennis.net

Раніше дівчата п'ять разів грали одна з одною і до матчу на "Вімблдоні" українка мала три перемоги і дві поразки. Як бачимо, багато аспектів були проти Світоліної, але Еліна знову втерла носа скептикам.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини, протягом яких Еліна подала три ейси, зробила одну подвійну помилку і реалізувала чотири з п'яти брейк-пойнтів.

У Мертенс чотири ейси, дві подвійні помилки та два з двох реалізованих брейків. Не зовсім вдалий початок трав'яного сезону для бельгійки, яка програла два із трьох матчів на "смарагдовому" покритті.

У третьому колі Світоліна зіграє з американською тенісисткою Софією Кенін. Раніше дівчата зустрічалися п'ять разів і всі матчі припали на 2019 рік. Тоді Еліна виграла тричі і у двох зустрічах поступилася.

Катерина Синякова — Леся Цуренко — 6:4, 6:1

Цуренко, як і Світоліна, у своєму матчі мала статус андердога, але тільки у тих, хто не знав історію протистояння з чешкою. До матчу на "Вімблдоні" дівчата зустрічалися тричі. Двічі Леся виграла, не віддавши жодного сету, ще одного разу завдяки відмові українки перемогла Синякова.

Леся Цуренко у матчі із Синяковою. Фото: j48tennis.net

На траві Синякова знову не мала шансів проти стилістично незручної суперниці. Майже за півтори години на корті дівчата не подавали ейсів, але українка зробила чотири подвійні помилки проти двох суперниці.

Також Цуренко реалізувала шість із дванадцяти брейків, тоді як чешки цей показник був на позначці три із шести.

У третьому колі турніру Цуренко зіграє проти румунки Анни Бондар. Дівчата раніше зустрічалися у Стамбулі у 2011-му році і тоді перемогла Бондар У 2020-му Цуренко у Празі не вийшла на матч із нею.

Джессіка Боусас Манейро — Ангеліна Калініна — 6:4, 6:3

У перенесеному через дощі матчі першого кола "Вімблдону" Калініна у статусі фаворита протистояла Манейро. Раніше дівчата не зустрічалися і тому їхня історія почалася з чистого аркуша.

Ангеліна Калініна на "Вімблдоні". Фото: j48tennis.net

Матч тривав майже півтори години, протягом яких дівчата зробили по два ейси. При цьому у Калініної була лише одна подвійна помилка, тоді як у іспанки їх чотири.

Також українка реалізувала п'ять із дев'яти брейк-пойнтів проти двох із двох спроб у Манейро.

У другому колі Калініна зіграє з переможницею матчу угорки Анни Бондар та Б'янкі Андрєєску з Канади.

Зазначимо, що раніше у друге коло "Вімблдону" несподівано вийшла Марта Костюк, яка обіграла восьму ракетку світу Марію Саккарі.

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