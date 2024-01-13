Украинский фигурист выступил на Чемпионате Европы 2024 года с кровью на рубашке

Иван Шмуратко. Фото: Reuters

На Чемпионате Европы по фигурному катанию спортсмен из Украины шокировал всех зрителей своим образом. 22-летний Иван Шмуратко показал историю убивающего ракету ребенка, а также отца, который продолжает жить с этим дальше, он выступал с пятном "украинской крови" на рубашке.

О своем выступлении Шмуратко рассказал Общественному, передает Новини.LIVE.

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Комментируя содержание произвольной программы, он объяснил: заложил в нее смысл состояния пребывания между жизнью и смертью. А выход на лед в рубашке с красным пятном смертью людей от ракет.

Иван Шмуратко. Фото: Reuters

"Какой смысл вкладывал? Астрал, между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Бесподобно больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что вот так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", — сказал украинский фигурист.

Выход на более широкий уровень восприятия

Также смену произвольной программы Шмуратко объяснил желанием выйти на более широкий мировой уровень восприятия.

"Прежде всего, это было внутреннее чувство для выхода на мировую, широкую аудиторию. Скрипка Василия Зинкевича мне очень импонирует, буду еще показывать. Мы с Михаилом Лейбой решили сделать более доступное для широкой аудитории. В произвольной программе были композиции Людовико Эйнауди и Олафура Арно", — делится четырехкратный чемпион Украины.

За свое выступление Шмуратко получил 140.70 баллов, это 12 результат в произвольной программе. А по сумме баллов (короткая + произвольная) имел 210.65 балла — 14-е место.

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