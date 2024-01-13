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Український фігурист виступив на Чемпіонаті Європи 2024 з кровʼю на сорочці

13 січня 2024 09:06
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Український фігурист виступив на Чемпіонаті Європи 2024 з кровʼю на сорочці
Іван Шмуратко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

На Чемпіонаті Європи з фігурного катання спортсмен з України шокував усіх глядачів своїм образом. 22-річний Іван Шмуратко показав історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі, він виступав з плямою "української крові" на сорочці.

Про свій виступ Шмуратко розповів Суспільному, передає Новини.LIVE.

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Коментуючи зміст довільної програми він пояснив: заклав у неї сенс стану перебування між життям та смертю. А вихід на лід у сорочці з червоною плямою — смертю людей від ракет.

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Іван Шмуратко. Фото: Reuters

"Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Незрівнянно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю", — сказав український фігурист.

Вихід на більш широкий рівень сприйняття

Також зміну довільної програми Шмуратко пояснив бажанням вийти на більш широкий, світовий рівень сприйняття.

"Передусім, це було внутрішнє відчуття для виходу на світову, широку аудиторію. Скрипка Василя Зінкевича мені дуже імпонує, буду ще показувати. Ми з Михайлом Лейбою вирішили зробити щось більш доступне для широкої аудиторії. У довільній програмі були композиції Людовіко Ейнауді та Олафура Арнольдса", — ділиться чотириразовий чемпіон України.

За свій виступ Шмуратко отримав 140.70 балів, це 12-й результат у довільній програмі. А за сумою балів (коротка + довільна) мав 210.65 бала — 14-те місце.

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ракета
Євро-2024
Фігурне катання
кров

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