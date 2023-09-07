Украинский футболист прибыл в свой новый клуб в Англии
24-летний украинский нападающий Назарий Русин в летнее трансферное окно перешел из луганской "Зари" в Чемпионшип. Форвард стал игроком "Сандерленда".
Но в расположение клуба игрок попал только сейчас, сообщил Sport.ua.
Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.
Reported Sunderland target Nazariy Rusyn #SAFC pic.twitter.com/rMVkhujO2N— SCH (@shanehagan24) August 13, 2023
Русин восстановился
Источник сообщил, что Русин самолетом из Варшавы прилетел в Англию, а затем прибыл в расположение клуба.
Ранее игрок не смог прибыть в расположение "черных котов" из-за травмы паха, из-за которой пропустил последние матчи чемпионата Украины. Боли уже не беспокоят игрока и он может тренироваться в общей группе.
"Сандерленд" в Чемпионшипе после 5 туров занимает 9-е место с 7 очками в активе.
Назарий сможет дебютировать 16 сентября в матче 6-го тура Чемпионшипа против "КПР".
В прошлом сезоне Русин отыграл за "Зарю" во всех 30 матчах Украинской премьер-лиги, в которых забил 13 мячей и сделал шесть ассистов.
Напомним, Мудрик рассказал, что самое главное при переходе в новый клуб.
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