Украинский футболист прибыл в свой новый клуб в Англии

Игрок "Сандерленда" Назарий Русин. Фото: УАФ

24-летний украинский нападающий Назарий Русин в летнее трансферное окно перешел из луганской "Зари" в Чемпионшип. Форвард стал игроком "Сандерленда".

Но в расположение клуба игрок попал только сейчас, сообщил Sport.ua.

Читайте также:

Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Русин восстановился

Источник сообщил, что Русин самолетом из Варшавы прилетел в Англию, а затем прибыл в расположение клуба.

Ранее игрок не смог прибыть в расположение "черных котов" из-за травмы паха, из-за которой пропустил последние матчи чемпионата Украины. Боли уже не беспокоят игрока и он может тренироваться в общей группе.

"Сандерленд" в Чемпионшипе после 5 туров занимает 9-е место с 7 очками в активе.

Назарий сможет дебютировать 16 сентября в матче 6-го тура Чемпионшипа против "КПР".

В прошлом сезоне Русин отыграл за "Зарю" во всех 30 матчах Украинской премьер-лиги, в которых забил 13 мячей и сделал шесть ассистов.

Напомним, Мудрик рассказал, что самое главное при переходе в новый клуб.

Мирчу Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера.

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко.

Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.

Роналду объявил о завершении соперничества с Месси.