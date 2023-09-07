Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинский футболист прибыл в свой новый клуб в Англии arrow

Украинский футболист прибыл в свой новый клуб в Англии

7 сентября 2023 12:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинский футболист прибыл в свой новый клуб в Англии
Игрок "Сандерленда" Назарий Русин. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

24-летний украинский нападающий Назарий Русин в летнее трансферное окно перешел из луганской "Зари" в Чемпионшип. Форвард стал игроком "Сандерленда".

Но в расположение клуба игрок попал только сейчас, сообщил Sport.ua.

Читайте также:

Русин подписал с "черными котами" четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Русин восстановился

Источник сообщил, что Русин самолетом из Варшавы прилетел в Англию, а затем прибыл в расположение клуба.

Ранее игрок не смог прибыть в расположение "черных котов" из-за травмы паха, из-за которой пропустил последние матчи чемпионата Украины. Боли уже не беспокоят игрока и он может тренироваться в общей группе.

"Сандерленд" в Чемпионшипе после 5 туров занимает 9-е место с 7 очками в активе.

Назарий сможет дебютировать 16 сентября в матче 6-го тура Чемпионшипа против "КПР".

В прошлом сезоне Русин отыграл за "Зарю" во всех 30 матчах Украинской премьер-лиги, в которых забил 13 мячей и сделал шесть ассистов.

Напомним, Мудрик рассказал, что самое главное при переходе в новый клуб. 

Мирчу Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера. 

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко. 

Нагельсманн выбрал новую команду: идут переговоры. 

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину. 

Роналду объявил о завершении соперничества с Месси. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз