Український футболіст прибув у свій новий клуб в Англії

Гравець "Сандерленда" Назарій Русин. Фото: УАФ

24-річний український нападник Назарій Русин у літнє трансферне вікно перейшов з луганської "Зорі" в Чемпіоншіп. Форвард став гравцем "Сандерленда".

Але в розташування клубу гравець потрапив лише зараз, повідомив Sport.ua.

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Зазначимо, що Русин підписав з "чорними котами" чотирирічний контракт з можливістю продовження ще на рік.

Русин відновився

Джерело повідомило, що Русин літаком з Варшави прилетів у Англію, а потім прибув у розташування клубу.

Раніше гравець не зміг прибути в розташування "чорних котів" через травму паху, через яку пропустив останні матчі чемпіонату України. Наразі болі не турбують гравця й він може тренуватися в загальній групі.

Наразі "Сандерленд" у Чемпіоншіпі після 5 турів посідає 9-те місце з 7 очками в активі.

Назарій зможе дебютувати 16 вересня у матчі 6-го туру Чемпіоншіпу проти "КПР".

Минулого сезону Русин відіграв за "Зорю" в усіх 30 матчах Української прем’єр-ліги, в яких забив 13 м’ячів та зробив шість асистів.

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