Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Український футболіст прибув у свій новий клуб в Англії arrow

Український футболіст прибув у свій новий клуб в Англії

7 вересня 2023 12:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Український футболіст прибув у свій новий клуб в Англії
Гравець "Сандерленда" Назарій Русин. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

24-річний український нападник Назарій Русин у літнє трансферне вікно перейшов з луганської "Зорі" в Чемпіоншіп. Форвард став гравцем "Сандерленда".

Але в розташування клубу гравець потрапив лише зараз, повідомив Sport.ua.

Читайте також:

Зазначимо, що Русин підписав з "чорними котами" чотирирічний контракт з можливістю продовження ще на рік.

Русин відновився

Джерело повідомило, що Русин літаком з Варшави прилетів у Англію, а потім прибув у розташування клубу.

Раніше гравець не зміг прибути в розташування "чорних котів" через травму паху, через яку пропустив останні матчі чемпіонату України. Наразі болі не турбують гравця й він може тренуватися в загальній групі.

Наразі "Сандерленд" у Чемпіоншіпі після 5 турів посідає 9-те місце з 7 очками в активі.

Назарій зможе дебютувати 16 вересня у матчі 6-го туру Чемпіоншіпу проти "КПР".

Минулого сезону Русин відіграв за "Зорю" в усіх 30 матчах Української прем’єр-ліги, в яких забив 13 м’ячів та зробив шість асистів.

Нагадаємо, Мудрик розповів, що найголовніше при переході до нового клубу. 

Мірчу Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера. 

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко. 

Нагельсманн обрав нову команду: тривають переговори. 

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.

Роналду оголосив про завершення суперництва з Мессі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз