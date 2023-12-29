Украинский футболист рассказал, нужно ли возвращать болельщиков на трибуны

Игрок "Оболони" Дмитрий Нагиев. Фото: УПЛ

Игрок киевской "Оболони" поделился, что стадион без игроков — это грустно. По его словам, к вопросу возвращения игроков на футбольные трибуны следует подойти серьезно.

Об этом пишет Sport.news.

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Нужно ли возвращать болельщиков на трибуны

Известно, что в Украине все чаще обсуждались вопросы возвращения футбольных болельщиков на трибуны. Пока чиновники работают над тем, чтобы воплотить эту идею в жизнь. По словам Нагиева, возвращение фанатов чрезвычайно необходимо для украинского футбола и вдохновит игроков.

"К этому вопросу нужно подойти серьезно, но я думаю, что стоит вернуть болельщиков на футбол, стадион без зрителей — это грустно. У нас почему-то заполнены дискотеки, концерты, театры, но на футбол людей боятся пускать, для меня лично непонятно почему так. Следовательно, надеюсь, Министерство вскоре решит этот вопрос", — заявил футболист.

Ранее мы сообщали, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) намерена вернуть отдельные категории болельщиков на стадионы во время матчей Премьер-лиги. Такое решение может быть принято в ближайшее время.

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко ранее заявлял, что предположительно на стадионы будут пускать детей и родственников болельщиков, погибших на фронте. Кроме того, трибуны могут открыть для раненых защитников Украины, которые проходят реабилитацию в городах, где проводят футбольные матчи.

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