В УАФ розповіли, кого пускатимуть на стадіони під час матчів УПЛ

Глядачі на трибуні стадіону в Україні під час матчу Фото: УНІАН

Українська асоціація футболу (УАФ) має намір повернути окремі категорії уболівальників на стадіони під час матчів Прем'єр-ліги. Таке рішення може бути ухвалено найближчим часом.

Вже відомо, хто саме зможе дивитися футбол із трибун українських стадіонів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт УАФ.

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В УАФ ведуть роботу щодо підготовки до повернення на трибуни футбольних уболівальників. Відбулося чергове засідання робочої групи з цього питання. Поки що йдеться лише про соціальні квоти.

Вболівальники під час хвилини мовчання. Фото: УНІАН

Хто зможе відвідувати стадіони в Україні

Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко заявив, що найближчим часом на стадіони пускатимуть дітей та родичів уболівальників, які загинули на фронті. Також трибуни відкриють для поранених захисників України, які проходять реабілітацію у містах, де проводять футбольні матчі.

На ігри УПЛ зможуть приходити працівники медичної галузі, задіяні на лінії фронту. Також футбол зі стадіонів зможуть побачити захисники України, які перебувають у відпустці.

Останній матч із глядачами в Україні відбувся наприкінці грудня 2021 року. Це було протистояння "Колоса" та "Минаю".

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